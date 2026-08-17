Pas nemusí vlastnit britský král Karel III., japonský císař Naruhito a jeho manželka císařovna Masako. Tyto osoby mohou letě kamkoliv kam budou chtít bez toho, aby ukázali cestovní doklad.
Mnoho lidí by očekávalo, že pas nebude muset mít papež, ale ten vlastní speciální vatikánský pas.
Britský král nebo královna
Úřadující britský panovník, v současnosti král Karel III. nemusí vlastnit cestovní pas. Nejedná se o nějakou speciální královskou výjimku. Každý britský pas je vydán jménem panovníka. Na vnitřní straně obálky je uvedena oficiální žádost „státního tajemníka Jeho Britského Veličenstva“, v níž se žádá, aby byl držiteli umožněn „volný průchod bez jakýchkoli překážek či omezení“.
Jelikož je král právě tou autoritou, na jehož základě je pas vydáván, lze stěží očekávat, že by měl pas vystavený na své vlastní jméno. Byla by to podobná situace, jako kdybychom po někom chtěli, aby si sám sobě vystavil povolení.
Ani Alžběta II. nikdy nevlastnila cestovní pas. Přesto během sedmdesáti letého panování navštívila přes sto zemí.
Toto privilegium se ovšem vztahuje pouze na panujícího monarchu. Královna Camilla, ani potomci krále cestovní pas potřebují jako všichni ostatní. Vlastní ovšem diplomatické pasy, ale stále se jedná o cestovní doklad.
Podobnou výjimku má monarcha i při řízení motorových vozidel. Král nebo královna nepotřebují teoreticky řidičský průkaz, protože se průkazy vydávají také jeho/jejím jménem.
V praxi král cestuje tak, že předem oficiálně informuje země, které navštěvuje, a jeho osobní tajemník zajišťuje diplomatické přípravy. Tajemník nemusí ovšem řešit pasové údaje monarchy.
Japonský císař a císařovna
Japonský císař Naruhito je na tom stejně jako britský monarcha. Na základě směrnice japonského ministerstva zahraničních věcí ze dne 10. května 1971 bylo formálně rozhodnuto, že by bylo nevhodné, aby císař vlastnil běžný cestovní pas nebo procházel imigračními, či vízovými procedurami jako běžný občan. Jako hlava japonského státu je považován za osobu stojící nad administrativním procesem, který cestovní pas představuje.
Když císař navštíví jinou zemi, japonská vláda o tom předem informuje hostitelskou zemi a při příjezdu je namísto pasu předložen úřední dokument ministerstva.
Stejná směrnice z roku 1971 se vztahuje i na císařovnu, jíž je v současné době císařovna Masako. Stejně jako její manžel cestuje do zahraničí bez pasu a spoléhá se na stejnou koordinaci mezi vládami.
Stejně jako ve Velké Británii je tato výjimka omezená. Korunní princ, korunní princezna a další členové japonské císařské rodiny jsou při cestách stále povinni mít u sebe diplomatické pasy.
Proč?
Pas je v zásadě žádost jednoho státu adresovaná ostatním státům, podaná jménem hlavy státu nebo vydávajícího orgánu daného státu. Pokud jste tímto orgánem vy sami, stává se tento dokument logicky nadbytečným.
Proto se tato výjimka v rámci těchto konkrétních rámců vztahuje výhradně na vládnoucí panovníky a hlavy států, nikoli na předsedy vlád, prezidenty republik či dokonce na jiné členy královské rodiny ze stejné dynastie.