Ve čtvrtek se třem mužům, kteří se vydávali za četníky, podařilo oklamat seniory ve Francii a připravit je o zlato a hotovost v hodnotě přes šest milionů korun. O případu informovala s odkazem na policii francouzská agentura AFP.

Trojice v četnických uniformách přijela ve čtvrtek do domu 80letého páru v Lisieux, které se nachází na východě departementu Calvados. Pod záminkou vyšetřování krádeží v okolí se falešným četníkům podařilo přesvědčit seniory, aby jim ukázali místo, kde přechovávali své cennosti.

Ve skrýši bylo především 100 zlatých mincí zvaných napoleony, 60 kusů šperků a zlatých ozdob, bezmála deset tisíc eur (přes 245 000 korun) v hotovosti a kilogramová zlatá cihla.

Poté, co trojice odjela kvůli údajnému nouzovému volání, senioři zjistili, že se stali obětí podvodu a přišli o cennosti v hodnotě 6 až 7,5 milionu korun. Případ nyní vyšetřuje státní policie.

