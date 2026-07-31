31. července 2026 15:48, aktualizováno 15:48
S nafukovacími kruhy a batohy na zádech. Jak Ceutu zaplnily tisíce Maročanů
Do španělské Ceuty na severu afrického kontinentu přišly během jednoho dne desítky tisíc migrantů z Maroka. Město čelí tlaku, kapacita migračních center byla dávno vyčerpána. Někteří dorazili do města s nafukovacími kruhy a batohy na zádech. Nápor na město ukazuje výběr fotografií.
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