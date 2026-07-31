S nafukovacími kruhy a batohy na zádech. Jak Ceutu zaplnily tisíce Maročanů

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  15:48aktualizováno  15:48
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Plavidlo španělské Guardia Civil zasahuje u pobřeží Ceuty, kam se migranti z...

Plavidlo španělské Guardia Civil zasahuje u pobřeží Ceuty, kam se migranti z Maroka snaží dostat po souši i po moři. (31. července 2026) | foto: Reuters

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20 fotografií
Do španělské Ceuty na severu afrického kontinentu přišly během jednoho dne desítky tisíc migrantů z Maroka. Město čelí tlaku, kapacita migračních center byla dávno vyčerpána. Někteří dorazili do města s nafukovacími kruhy a batohy na zádech. Nápor na město ukazuje výběr fotografií.
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Témata: Ceuta, batoh, Maroko, migrace

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