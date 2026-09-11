Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Přístřešky migrantů v Ceutě zachvátily plameny. Maroko se obulo do Madridu

Autor: ,
  12:24aktualizováno  12:24
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Tábor migrantů ve španělské Ceutě v noci na pátek zachvátil požár, který poškodil 42 přístřešků. Hasiči evakuovali část rodin. Oheň se sice nerozšířil do okolních čtvrtí, ale v pátek ráno ve městě vzplálo osm automobilů a čtyři přepravní kontejnery. V městě po červencové migrační vlně stále zůstávají tisíce příchozích z Maroka.

Oranžové plameny sahají do temné noci, lidé vyděšeně prchají. Hasiči k požáru ležení migrantů ve španělské Ceutě dorazili ve čtvrtek v pozdních večerních hodinách, uhasit hořící přístřešky se podařilo po dvou hodinách. Podle španělského deníku Démocrata nikdo nebyl zraněn.

V Ceutě hořely přístřešky migrantů z Maroka.
Přístřešky migrantů ve španělské Ceutě zachvátil požár. (10. září 2026)
Přístřešky migrantů ve španělské Ceutě zachvátil požár. (10. září 2026)
Přístřešky migrantů ve španělské Ceutě zachvátil požár. (10. září 2026)
139 fotografií

Jen o pár hodin později hasiči zasahovali u dalšího požáru osmi automobilů a čtyř přepravních kontejnerů, které se nacházely ve městě. Úřady se k příčinám požárů zatím nevyjádřily.

Španělskou exklávu v Maroku koncem července zaplavila masová migrační vlna přibližně 80 tisíc lidí. Po měsíci krize mezi obyvateli a nově příchozími propukly násilné střety. Několik desítek obyvatel například bránilo Červenému kříži v podávání jídla a vody migrantům. Krátce po incidentu vzplály nouzové přístřešky na pláži Trampolín, kde většina migrantů spí, píše BBC.

Marocká vláda se ke krizi výjimečně vyjádřila ve čtvrtek. V prohlášení odmítla obvinění ze zapojení do migrační vlny. Uvedla, že dokáže své občany přijmout zpět.

„Proč nejsou nelegální migranti deportováni, když se marocká vláda oficiálně zavázala k jejich přijetí? A proč jsou nezletilí bez doprovodu drženi odděleně od svých rodin, přestože Maroko naléhavě žádalo o jejich návrat? Odpověď na tyto otázky bychom neměli hledat v Maroku, nýbrž u příslušných španělských úřadů,“ píše se v prohlášení marockého ministerstva zahraničí.

Podle marocké vlády se lidé vydali do Ceuty v důsledku akce sítí pašeráků a dezinformací na sociálních sítích, které tvrdily, že hranice je otevřená a španělské úřady migranty nemohou okamžitě vyhostit.

Playa del Trampolín

Playa del Trampolín

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Pohled Zdeňka Lukeše

Od ponurých fasád k eleganci. Architekt Adolf Foehr dostal do ulic expresionismus

Holešovický parník. Činžovní dům architekta Adolfa Foehra na nároží pražských...

Jsem pro výrobu zbraní, budou třeba při deportaci migrantů, naznačil lídr AfD

Lídr AfD v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund (10. září 2026)

Poslanci zvýšili ochranu zájemců o úvěry, kývli na horní hranici nákladů

Ministryně financí Alena Schillerová za ANO na schůzi Sněmovny (11. září 2026)

Húsíové ovládli klíčový ostrov Perim v Rudém moři, přeprava ropy je v ohrožení

Škody způsobené jedním z dřívějších útoků Húsíů na přístavní město Mokka v...

Turek o Šumavě: Úkolovali jsme ministra, aby nebezpečné látky nechal odstranit

Ministr životního prostředí Igor Červený a poslanec Filip Turek.

Přístřešky migrantů v Ceutě zachvátily plameny. Maroko se obulo do Madridu

V Ceutě hořely přístřešky migrantů z Maroka.

Vuelta ONLINE: Maraton se strašákem na konci. Zamíchá Peňas Blancas pořadím?

Peloton Vuelty projíždí kolem středověkého kastilského hradu v 17. etapě.

Komentář

Trump chce mír na Ukrajině. Zařídí mu ho dva developeři, nebo šéf CIA?

Americký prezident Donald Trump na republikánském sjezdu v Dallasu (9. září...

Doporučujeme

Kompromis s islamisty není možný. Jaká cesta vedla k 11. září a od něj k dnešku

Premium
Čtvrtstoletí od zkázy Dvojčat. Jaká cesta vedla k 11. září a od něj k dnešku.

Kirkovi rok po atentátu odhalili v New Yorku sochu. Propukly střety

Na newyorském Times Square odhalili sochu konzervativního aktivisty Charlieho...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Jméno Havla bude místo knihovny užívat jiný subjekt, odtajnila bývalá první dáma

Dagmar Havlová (25. listopadu 2025)

Pravděpodobnost objevu temné hmoty vychází 2,6 sigma. Zatím je to moc málo

Takhle vypadá Mléčná dráha – galaxie obsahující naši Sluneční soustavu. „Jen v...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.