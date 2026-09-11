Přístřešky migrantů v Ceutě zachvátily plameny. Maroko se obulo do Madridu

Oranžové plameny sahají do temné noci, lidé vyděšeně prchají. Hasiči k požáru ležení migrantů ve španělské Ceutě dorazili ve čtvrtek v pozdních večerních hodinách, uhasit hořící přístřešky se podařilo po dvou hodinách. Podle španělského deníku Démocrata nikdo nebyl zraněn.
Jen o pár hodin později hasiči zasahovali u dalšího požáru osmi automobilů a čtyř přepravních kontejnerů, které se nacházely ve městě. Úřady se k příčinám požárů zatím nevyjádřily.
Španělskou exklávu v Maroku koncem července zaplavila masová migrační vlna přibližně 80 tisíc lidí. Po měsíci krize mezi obyvateli a nově příchozími propukly násilné střety. Několik desítek obyvatel například bránilo Červenému kříži v podávání jídla a vody migrantům. Krátce po incidentu vzplály nouzové přístřešky na pláži Trampolín, kde většina migrantů spí, píše BBC.
Marocká vláda se ke krizi výjimečně vyjádřila ve čtvrtek. V prohlášení odmítla obvinění ze zapojení do migrační vlny. Uvedla, že dokáže své občany přijmout zpět.
„Proč nejsou nelegální migranti deportováni, když se marocká vláda oficiálně zavázala k jejich přijetí? A proč jsou nezletilí bez doprovodu drženi odděleně od svých rodin, přestože Maroko naléhavě žádalo o jejich návrat? Odpověď na tyto otázky bychom neměli hledat v Maroku, nýbrž u příslušných španělských úřadů,“ píše se v prohlášení marockého ministerstva zahraničí.
Podle marocké vlády se lidé vydali do Ceuty v důsledku akce sítí pašeráků a dezinformací na sociálních sítích, které tvrdily, že hranice je otevřená a španělské úřady migranty nemohou okamžitě vyhostit.