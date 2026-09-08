Ceuta se potýká s dvěma tisíci nezletilých migrantů, kterých se nemůže jen tak zbavit

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  19:40aktualizováno  19:40
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Střety mezi migranty a policií ve španělské Ceutě (2. srpna 2026)

Střety mezi migranty a policií ve španělské Ceutě (2. srpna 2026) | foto: Reuters

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V Ceutě zůstává na dva tisíce nezletilých migrantů. V úterý to na tiskové konferenci vlády uvedl ministr Ángel Víctor Torres. Podle něj je cílem vlády, aby se děti mohly vrátit ke svým rodinám. Dodal také, že od 10. srpna se dobrovolně vrátilo na 4500 migrantů a dalších 278 jich úřady vyhostily.

Podle Torrese je v Ceutě zaregistrováno 2004 nezletilých migrantů. Zhruba 65 procent z nich do Ceuty přišlo po 30. červenci. Nezletilí migranti mají větší právní ochranu a jejich vyhoštění je výrazně obtížnější než u dospělých. Podle různých odhadů do Ceuty na konci července přišlo 72 až 80 tisíc lidí, z nichž se drtivá většina vrátila do Maroka krátce po příchodu do Španělska.

Vláda podle mluvčí Elmy Sáizové také schválila zveřejnění zhruba čtyřiceti dokumentů tajných služeb a policie z období od 1. července do 1. srpna o situaci v Ceutě, odůvodňuje to transparentností.

V uplynulých týdnech panovaly dohady, do jaké míry španělské bezpečnostní složky dokázaly předvídat masivní příchod migrantů do města. Vláda tvrdí, že žádné konkrétní informace tajné služby či policie neposkytly. Sáizová uvedla, že sada dokumentů bude zveřejněna ve středu na stránkách vlády. Opozice již opatření kritizovala a tvrdí, že vláda nenechá dokumenty zveřejnit v úplné podobě.

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