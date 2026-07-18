Teherán už neplní závazky dohody s USA. Trumpův podpis je bezcenný, zní z Íránu

Chameneí, který se od jmenování do funkce po smrti svého otce neukázal na veřejnosti, v sobotním prohlášení přečteném ve státní televizi také varoval Spojené státy, že pokud budou pokračovat jejich útoky, dostane se jim lekce, na kterou nezapomenou.
Minulý týden Modžtaba Chameneí přísahal, že pomstí svého zavražděného otce, s nímž se předtím během šestidenního pohřbu rozloučila íránská veřejnost. Pomsta je podle Chameneího nevyhnutelná a je „požadavkem národa“.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem, ačkoli v dubnu bylo vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění. Naplňování jeho závazků Írán pozastavil, protože podle něj Spojené státy porušily všechny své závazky z dohody.
Nejnovější eskalace trvá od 7. července a od úterý Spojené státy znovu uplatňují námořní blokádu íránských přístavů. Íránské úřady uvádějí, že při obnovených amerických útocích zahynulo nejméně 50 lidí. Více než 500 jich bylo zraněno. Představitelé USA od pondělí evidují deset zraněných amerických příslušníků pozemní pěchoty a tři námořníky.