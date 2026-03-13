Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen, řekl šéf Pentagonu

Íránský nový duchovní vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen, uvedl na tiskovém briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Web stanice BBC píše, že žádné důkazy o tom, že by byl íránský duchovní vůdce znetvořen, nejsou k dispozici.
Shromáždění v Teheránu na podporu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího, uprostřed konfliktu USA a Izraele s Íránem. (9. března 2026) | foto: Reuters

Íránská státní televize nicméně již dříve Modžtabu Chameneího označila za zraněného ve válce. Podle Hegsetha bylo při americko-izraelských úderech v Íránu, které začaly poslední únorový den, zasaženo na 15 000 cílů.

