Íránská státní televize nicméně již dříve Modžtabu Chameneího označila za zraněného ve válce. Podle Hegsetha bylo při americko-izraelských úderech v Íránu, které začaly poslední únorový den, zasaženo na 15 000 cílů.
Připravujeme podrobnosti...
Izrael spolu s USA preventivně zaútočil 28. února 2026 v Íránu. Americký prezident Donald Trump chce zabránit Teheránu v zisku jaderné zbraně.
