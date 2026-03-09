Informovaly o tom v neděli zpravodajské agentury s odkazem na íránská státní média. Předchozí nejvyšší duchovní vůdce zemřel v první den americko-izraelských úderů na Írán v sobotu 28. února.
„Ajatolláh Modžtaba Chameneí je jmenován a představen jako třetí vůdce posvátného systému Íránské islámské republiky na základě rozhodujícího hlasování respektovaných členů Shromáždění znalců,“ uvedlo toto 88členné uskupení v prohlášení zveřejněném íránskými médii.
Modžtaba Chameneí byl podle agentury AP považován za možného kandidáta na post nejvyššího duchovního vůdce ještě před útokem na Írán, a to přesto, že nikdy nebyl zvolen ani jmenován do vládní funkce. Nyní se mu budou zodpovídat íránské revoluční gardy a bude také rozhodovat o válečné strategii.
Člen Shromáždění znalců Hosejnalí Eškevarí ve videoprohlášení dříve uvedl, že byl vybrán člověk, který bude pokračovat v cestě imáma Chomejního a v cestě mučedníka Chameneího. Nový kandidát bude podle něj také pokračovat ve jméně svého předchůdce.
V reakci na informace ohledně výběru nové kandidáta předtím americký prezident Donald Trump prohlásil, že nový íránský vůdce ve své pozici dlouho nevydrží, pokud Teherán nejprve nezíská souhlas Spojených států.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.