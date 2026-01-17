Chameneí označil Trumpa za zločince. Může za oběti při protestech v Íránu, řekl

Autor: ,
  13:43aktualizováno  13:43
Íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí dnes prohlásil, že Teherán považuje amerického prezidenta Donalda Trumpa za zločince, protože způsobil íránskému lidu oběti a škody během protivládních protestů. Protesty vypukly koncem prosince a Trump během nich několikrát íránskému vedení pohrozil americkou intervencí, pokud bude demonstranty zabíjet.
Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí.

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. | foto: VSAP

Americký prezident Donald Trump při projevu v izraelském Knesetu (13. října...
Demonstrant zapaluje cigaretu o hořící plakát íránského nejvyššího vůdce...
Demonstrant pálí cigaretou obraz ajatolláha Alího Chameneího během shromáždění...
Demonstrace zapálení cigarety o hořící obraz vůdce islámského režimu ajatolláha...
38 fotografií

„Nejnovější vzpoura se lišila v tom, že se do ní osobně zapojil americký prezident,“ prohlásil Chameneí. Dodal, že Trump je zodpovědný za oběti a škody, které způsobil íránskému národu.

„Trump do této vzpoury zasáhl a povzbuzoval vzbouřence, řekl, že jim poskytne vojenskou podporu,“ uvedl Chameneí podle serveru televize Iran International. „Američané tyto události naplánovali, jejich cílem je ovládnout Írán,“ dodal.

Chameneí už dříve během demonstrací označil Trumpa za arogantního a vzkázal mu, aby se staral o problémy ve Spojených státech.

Cla jako pomoc protestujícím?

Trump tento týden na své sociální síti Truth Social vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protestech a zmocnili se institucí v zemi.

Uvedl také, že pomoc je na cestě, aniž by posléze novinářům vysvětlil, jakou pomoc měl na mysli. Šéf Bílého domu také tento týden uvalil 25procentní clo na země obchodující s Íránem.

V pátek Trump na Truth Social poděkoval íránskému režimu za to, že nevykonal žádnou z více než 800 plánovaných poprav, ale neuvedl, odkud informace o počtu chystaných poprav má.

Novinářům řekl, že právě zrušení poprav mělo vliv na jeho rozhodnutí nezasáhnout proti Íránu vojensky. Podle některých zdrojů ale Trumpa k ustoupení od zásahu v Íránu přiměly Saudská Arábie, Katar a Omán, které mají obavy, že by americká vojenská akce ohrozila bezpečnost regionu.

Tisíce zadržených Íránců

Demonstrace, zprvu ekonomicky motivované, vypukly koncem prosince v Teheránu a brzy se rozšířily do celé země a změnily se v protirežimní protesty. Někteří účastníci volali i po smrti Chameneího či po návratu bývalého korunního prince a představitele íránské opozice Rezá Pahlavího, jehož otec byl svržen revolucí v roce 1979.

Pahlaví z exilu vyzýval demonstranty, aby vytrvali, a slíbil, že se do Íránu vrátí. Mnozí Íránci jsou však k jakékoliv budoucí větší roli Pahlavího skeptičtí vzhledem k jeho osobnosti i k autoritářské vládě jeho otce.

Íránské bezpečnostní složky proti demonstracím zasahovaly násilím a podle lidskoprávních organizací přitom zemřelo nejméně 3 400 lidí. Tisíce lidí kvůli manifestacím režim zatkl, podle polooficiální tiskové agentury Tasnim bylo zadrženo na 3 tisíce lidí, podle íránské lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech bylo zatčeno už více než 19 tisíc osob.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.