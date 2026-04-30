USA mají v Perském zálivu místo jedině na jeho dně, vzkázal Chameneí

  14:17aktualizováno  14:17
Íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí prohlásil, že jediné místo, které Spojené státy v Perském zálivu mají, je na jeho dně. Teherán podle něj v reakci na válku zahájenou USA a Izraelem nastavil nová pravidla pro využívání Hormuzského průlivu. Uvedl to v psaném prohlášení, které ve čtvrtek zveřejnila íránská média.
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího (31. května 2019) | foto: Profimedia.cz

„My a naši sousedé na druhém břehu Perského a Ománského zálivu sdílíme stejný osud. Cizinci, kteří dorazili z dálky tisíců kilometrů se zlými úmysly a plni chamtivosti, tam nemají krom mořského dna žádné místo,“ míní Chameneí.

Celou oblast Perského zálivu podle něj čeká zářná budoucnost, přičemž nová pravidla provozu v Hormuzském průlivu přinesou klid, rozvoj a ekonomické výhody všem státům regionu. Tato budoucnost je budoucností bez Spojených států, které ve válce utrpěly ponižující porážku, dodal duchovní vůdce.

Když Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán, podařilo se Teheránu v odvetě ochromit plavbu strategickým Hormuzským průlivem kombinací několika útoků na plavidla a hrozbami dalších úderů. Írán nicméně umožňuje plavbu některým lodím a tankerům, a to po dohodě s konkrétními státy.

Válka na Blízkém východě

Řada médií v uplynulých týdnech uváděla, že Teherán vybírá za povolení pro plavbu poplatky v řádech milionů dolarů. Průlivem se před konfliktem převáželo 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu a obdobné množství zkapalněného zemního plynu.

Teherán také v reakci na americko-izraelské údery útočil na okolní státy v Perském zálivu, kde se nacházejí americké vojenské základny, přičemž opakovaně cílil i na civilní infrastrukturu a infrastrukturu ropného a plynárenského průmyslu.

Spojené státy naopak tento měsíc zahájily námořní blokádu íránských přístavů, jejímž proklamovaným cílem je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy. V důsledku války a omezení lodní přepravy ropy a plynu výrazně vzrostly ceny komodit na světových trzích. Konflikt utlumilo dočasné příměří, na kterém se USA a Írán shodly.

USA mají v Perském zálivu místo jedině na jeho dně, vzkázal Chameneí

