Teherán se připravuje na Chameneího pohřeb. „Pomstou“ bude až 20 milionů lidí

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  18:47
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Írán se připravuje na pohřeb duchovního vůdce Alího Chameneího. Po celém Teheránu visí jeho portréty s nápisem Pan Mučedník. Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf ve čtvrtek vyzval k pomstě za jeho zabití. "Pomsta" má ovšem podle něj mít formu hojné účasti na Chameneího pohřbu, který začíná v sobotu.

Do Teheránu mají už v pátek přicestovat hosté ze zahraničí, včetně pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa či ruského exprezidenta Dmitrije Medveděva. Od pátku bude také částečně uzavřen vzdušný prostor nad Teheránem a začnou platit dopravní omezení.

Celkové uzavření vzdušného prostoru nastane v pondělí, kdy smutečním průvodem vyvrcholí pietní ceremonie ve zhruba devítimilionové metropoli. Očekávává se účast 15 až 20 milionů lidí.

Armáda ve čtvrtek varovala USA a Izrael, aby se v době státního pohřbu zdržely jakékoli útočné akce.

Chameneí má být pohřben 9. července v mauzoleu imáma Alího Rezy v Mašhadu. Pohřební obřady v Teheránu budou pravděpodobně největší akcí, jakou kdy město zažilo.

Na pohřbu Chameneího předchůdce v úřadu, ajatolláha Rúholláha Chomejního, který zemřel v roce 1989, přišlo podle íránských médií téměř deset milionů lidí.

Pozůstatky Chameneího, který zemřel ve věku 86 let, budou od soboty vystaveny v teheránské velké mešitě Mosala. Tam se mají v sobotu od šesti ráno místního času (4:30 SELČ) začít shromažďovat věřící, aby jej uctili minutou ticha. Na ploše u mešity už byl instalován obří klimatizační systém, aby ochladil účastníky pietní akce.

Žena před smutečním billboardem s vyobrazením bývalého íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího. (30. června 2026)
Billboard s vyobrazením bývalého íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího. (2. července 2026)
Na nádvoří mešity Imáma Chomejního se instalují chladicí systémy, které mají truchlícím pomoci snášet horko. (1. července 2026)
Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí se dívá na setkání v Teheránu. (2. října 2024)
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Agentura Anadolu ve středu napsala, že bylo v areálu mešity instalováno velké pódium, na kterém budou umístěny i rakve s dalšími íránskými činiteli zabitými při americko-izraelském útoku na Teherán.

Kolem pódia jsou velké betonové bloky a platí přísně omezen pohyb v jeho okolí. K mešitě se nesmí přiblížit žádné vozidlo v okruhu více než kilometr.

Ajjatoláh Alí Chameneí byl nejvyšším íránským vůdcem od roku 1989. Od té doby měl v Íránu poslední slovo mimo jiné v zahraniční politice, jaderném programu či vojenských záležitostech.

Po jeho smrti 28. února při izraelsko-amerických útocích na Teherán ho ve funkci nahradil 8. března jeho syn Modžtaba Chameneí. Ten se však od té doby neobjevil na veřejnosti a komunikuje jen písemně. Panují proto spekulace, že byl při izraelsko-amerických útocích rovněž zraněn.

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac tento týden uvedl, že i Modžtaba Chameneí je na seznamu cílů Izraele. Podle deníku The Jerusalem Post se ale Izrael nechystá Chameneího zabít, jelikož by tím značně narušil jednání USA a Íránu o míru.

„Varujeme nepřátele Íránu, zejména USA a sionistický režim (Izrael), aby se vyhnuli jakékoli špatné akci a pomysleli na tvrdou odvetu, kterou by naše ozbrojené síly provedly za agresi vůči naší zemi,“ uvedl Alí Abdolláhí z centrálního velitelství íránských ozbrojených sil. Podobně se ve středu vyjádřil i íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí.

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