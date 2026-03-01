Cynická vražda, odsoudil Putin smrt Chameneího. Nepřijatelné, přidala se Čína

Autor: ,
  12:17aktualizováno  12:17
Ruský prezident Vladimir Putin označil zabití íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího a členů jeho rodiny při americko-izraelském útoku na Írán za cynickou vraždu porušující normy morálky a mezinárodního práva. Se smrtí vrchního klerika a veřejnými výzvami k revoluci nesouhlasí ani Čína.

Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (7. září 2018) | foto: Profimedia.cz

Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na Putinovo vyjádření soustrasti íránskému prezidentovi Masúdovi Pezeškjánovi

„Přijměte prosím mou nejhlubší soustrast v souvislosti se zavražděním nejvyššího vůdce Islámské republiky Alího Chameneího a členů jeho rodiny, spáchaným s cynickým porušením všech norem lidské morálky a mezinárodního práva,“ uvádí se ve vyjádření na webu Kremlu.

Chameneí bude v Rusku připomínán jako přední státní činitel, který osobně přispěl k rozvoji rusko-íránských vztahů a k jejich povýšení na úroveň strategického partnerství, dodal Putin.

Na klerikovu smrt nesouhlasně reagovala i Čína. „Zavraždění suverénního vůdce a podněcování ke změně režimu jsou nepřijatelné,“ uvedl ministr zahraničí Wang I.

Íránské úřady v noci na neděli potvrdily „mučednickou smrt“ duchovního vůdce. K odpovědnosti se přihlásila izraelská armáda. Podle médií letecký útok podnikla na základě podrobných informací od americké zpravodajské služby CIA, poznamenala agentura Interfax.

Šíitští muslimové truchlí nad smrtí íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího během protestu proti USA a Izraeli v pákistánském Lahore. (1. března 2026)
Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu útoků na Írán. (1. března 2026)
Lidé v Basře v Iráku se shromažďují poté, co byl íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí zabit při izraelském a americkém útoku. (1. března 2026)
Příznivci íránské vlády se shromáždili na náměstí v Teheránu poté, co státní televize oficiálně oznámila smrt íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. (1. března 2026)
Lidé demonstrují na podporu americko-izraelských zásahů v Íránu na náměstí Potsdamer Platz v Berlíně. (28. února 2026)
123 fotografií

Poté, co Rusko v únoru 2022 v rozporu s mezinárodním právem zahájilo rozsáhlou vojenskou invazi na sousední Ukrajinu, stal se Írán pro Moskvu klíčovým partnerem a dodavatelem některých zbraňových systémů.

„Ačkoli Ukrajinci nikdy Írán neohrozili, samotný íránský režim se rozhodl být komplicem (ruského prezidenta Vladimira) Putina a dodal mu nejen samotné drony, ale i technologie (pro licenční výrobu),“ napsal v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti.

Rusko za čtyři roky války vyslalo proti Ukrajině více než 57 tisíc dronů íránské konstrukce, připomněl. „Je spravedlivé dát íránskému lidu šanci zbavit se teroristického režimu,“ dodal.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.