Change UK. Nová strana chce zabránit odchodu země z Evropské unie

LONDÝN Když se v britském parlamentu zformovalo Nezávislé uskupení (The Independent Group), očekávání byla velmi vysoká. Mluvilo se o revoluci v politickém systému. Lídrem hnutí se stala charismatická bývalá konzervativní poslankyně Heidi Allenová, jejím zástupcem progresivní Chuka Umunna (bývalý labourista). Jejich úkol zněl jasně: zastavit brexit. Uplynulo ale čtvrt roku a očekávání zůstala nenaplněna. V blížících se eurovolbách má jejich nově založená strana Change UK (Změna pro Spojené království) jen tříprocentní preference. Naopak rovněž nově založená strana Brexit Party Nigela Farage dosahuje na 34 procent.

„Na první pohled ten výsledek nevypadá příliš příznivě,“ přiznává britsko-polský ekonom Jacek Rostowski. V letech 2007 až 2013 byl polským ministrem financí ve vládě tehdejšího premiéra Donalda Tuska, teď ale přesunul své politické aktivity za kanál La Manche a je druhým mužem londýnské kandidátky Change UK.

„Nesmíte ale zapomínat, že ve Spojeném království se do Evropského parlamentu volí poměrným systémem. Jsou regiony jako jihovýchod nebo sever Anglie, kde Farage uspěje. V takovém Skotsku ale budou triumfovat tamní nacionalisté, a ti jsou proti brexitu stejně jako my. My zase očekáváme největší úspěch v Londýně a doufáme, že se nám v Evropském parlamentu společně podaří utvořit jakýsi ‚blok proti brexitu‘,“ říká Rostowski. Jeho předpověď ohledně Skotska se zdá být přesná; v Londýně je ale situace složitější. Podle nejnovějšího průzkumu agentury YouGov je Change UK až na šestém místě s volebními preferencemi na úrovni sedmi procent. To je sice víc než jejich celonárodní předpokládaný výsledek (tři procenta), ale ne o mnoho. Z antibrexitových stran Londýnu dominují Liberální demokraté (17 procent) a Zelení (14 procent).



„Jsme mladá politická strana,“ brání Change UK Gavin Esler, lídr její londýnské kandidátky. „Máme dohromady tři zaměstnance. Někteří z nás jsou v politice velmi krátce, já sám dva týdny. Rozhodl jsem se potom, co jsem viděl, jak mizerně Theresa Mayová pochodila v Bruselu. Můj známý se nedávno vrátil z Venezuely a prý už se nám smějí i tam.“



Volební kampaň Change UK provázejí od počátku rozpaky. Několik kandidátů muselo odstoupit kvůli problémovým výrokům z dob minulých. Twitterový účet strany uzurpovali trollové, kteří se jí začali veřejně posmívat. Change UK (Změnu pro Spojené království) přejmenovali na Cringe UK (Ohni Spojené království), a označili ji za „parodii na parodii na politickou stranu“. Sám Esler vešel do celonárodního povědomí svým výrokem o „vesnických idiotech“, což si někteří vyložili tak, že mluví o příznivcích brexitu jako celku.

Slabé volební preference se předsedkyně strany Allenová nedávno snažila povzbudit výzvou Nigelu Farageovi, aby se zúčastnil televizní debaty s ní. Ten však podle BBC odpověděl otázkou: „Allenová – kdo to je?“

„Nigel Farage má šanci vstoupit do dějin jako ‚ten, kdo zničil Spojené království‘... Nárůst xenofobních nálad a všeho toho, co brexit reprezentuje, mě opravdu hluboce znepokojují,“ říká Esler.

V první řadě je prý třeba usilovat o druhé referendum. Šance na jeho vyhlášení vnímá Esler jako velmi dobré. To Rostowski uvažuje pragmatičtěji a nezapře v sobě zkušeného politika.

„V Evropském parlamentu máme v nejlepším případě šanci na zisk osmi až devíti europoslanců. Museli by v první řadě spolupracovat s ostatními antibrexitovými poslanci a usilovat o poskytnutí více času ze strany Evropské unie,“ říká Rostowski. Věří, že by mu mohly pomoci i dobré kontakty s Donaldem Tuskem. „Potom by přišla na řadu mravenčí politická práce. Bylo by potřeba přesvědčit lidi, že zůstat v EU je správnou volbou.“

Má takový plán šanci na úspěch? V první řadě musí Change UK uspět ve volbách. Zisk osmi či devíti europoslanců ale v současnosti vypadá jako výsledek z říše snů. A i kdyby se to povedlo, není vůbec jisté, zda by stihli nastoupit do úřadu. Existuje totiž šance, že až nový europarlament poprvé zasedne, Spojené království už nebude součástí EU.