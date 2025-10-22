Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Útok zasáhl soukromou mateřskou školu v okrese Cholodnohirskyj a zranil děti. Na místě útoku vypukl požár,“ popsal podle portálu Ukrajinská pravda starosta města Ihor Terechov. Dodal, že se mohlo jednat o útočné drony typu Šáhid.
Hasiči děti z budovy evakuovali a nadále se pokoušejí dostat požár pod kontrolu. Nejméně čtyři lidi utrpěli při útoku zranění, jeden z nich je v bezvědomí a další na jednotce intenzivní péče.
Později se objevily informace o dalších dvou zraněných. „Jedná se o muže a ženu, které jsme převezli do nemocnice. Žena je ve vážném stavu s popáleninami. Lékaři jim poskytují veškerou potřebnou pomoc,“ uvedl podle webu také velitel vojenské správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov.
Útok na mateřskou školu odsoudil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Evakuované děti podle něj prokazují akutní stresové reakce.
„Útok dronem na mateřskou školku nelze nijak ospravedlnit a nikdy to ani nebude možné. Je zřejmé, že Rusko je stále drzejší. Tyto útoky jsou ruským plivnutím do tváře všem, kdo trvají na mírovém řešení,“ napsal Zelenskyj na síti X.