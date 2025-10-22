Rusové zasáhli v Charkově mateřskou školu, několik dětí je zraněných

Autor:
  12:34aktualizováno  12:34
Ukrajinské město Charkov se opět ocitlo pod masivním ruským útokem. Obyvatelé popsali nejméně tři výbuchy, drony zaútočily mimo jiné na soukromou mateřskou školu, ve které v tu chvíli byly děti. Některé z nich utrpěly zranění a jeden dospělý člověk zemřel. „Rusko je stále drzejší,“ vyjádřil se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Útok zasáhl soukromou mateřskou školu v okrese Cholodnohirskyj a zranil děti. Na místě útoku vypukl požár,“ popsal podle portálu Ukrajinská pravda starosta města Ihor Terechov. Dodal, že se mohlo jednat o útočné drony typu Šáhid.

Ruský dron zasáhl a poničil mateřskou školu v Charkově. (22. října 2025)
Hasiči v Charkově zasahovali v mateřské škole, na kterou zaútočil ruský dron. (22. října 2025)
Ruský dron zasáhl a poničil mateřskou školu v Charkově. (22. října 2025)
Hasiči v Charkově zasahovali v mateřské škole, na kterou zaútočil ruský dron. (22. října 2025)
6 fotografií

Hasiči děti z budovy evakuovali a nadále se pokoušejí dostat požár pod kontrolu. Nejméně čtyři lidi utrpěli při útoku zranění, jeden z nich je v bezvědomí a další na jednotce intenzivní péče.

Později se objevily informace o dalších dvou zraněných. „Jedná se o muže a ženu, které jsme převezli do nemocnice. Žena je ve vážném stavu s popáleninami. Lékaři jim poskytují veškerou potřebnou pomoc,“ uvedl podle webu také velitel vojenské správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov.

Útok na mateřskou školu odsoudil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Evakuované děti podle něj prokazují akutní stresové reakce.

„Útok dronem na mateřskou školku nelze nijak ospravedlnit a nikdy to ani nebude možné. Je zřejmé, že Rusko je stále drzejší. Tyto útoky jsou ruským plivnutím do tváře všem, kdo trvají na mírovém řešení,“ napsal Zelenskyj na síti X.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.