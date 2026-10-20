Naprosté zvěrstvo. Rusko zabíjelo v parku, zemřela i holčička v kočárku

„Nepřítel provedl útok dronem na centrální park v Nové Vodolaze,“ napsal Syněhubov k ruskému útoku na Charkovskou oblast. Postupně pak aktualizoval počty obětí a večer informace o zabitých upřesnil: Rusko podle něj připravilo o život dvě děti a čtyři dospělé. „Zahynuly: ženy ve věku 28, 34 a 36 let, muž ve věku přibližně 40 let a dívky ve věku 11 let a 1,2 roku,“ napsal Syněhubov s tím, že zraněných je 15 včetně sedmi dětí.
„Naprosté zvěrstvo,“ napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který zveřejnil fotografie, na nichž je vidět bezvládné tělo dítěte v kočárku, které má na snímku rozmazaný obličej, a tělo zřejmě dospělého člověka zhroucené na židli. „Holčička byla zabita v kočárku. Jmenovala se Angelina, bylo jí něco málo přes rok – narodila se v srpnu 2025. Její máma Inna zemřela v nemocnici. Další obětí byla jedenáctiletá dívka,“ uvedl Zelenskyj.
Podle ukrajinského ministra vnitra Ivana Vyhivského Rusko útočilo v době, kdy se na místě nacházelo mnoho lidí, včetně rodin s dětmi. Podle Zelenského ruský dron dopadl mezi lidi poblíž kavárny. „Život je třeba chránit. Ukrajina potřebuje protivzdušnou obranu,“ napsal Zelenskyj, který vyzval Spojené státy, aby nerušily sankce uvalené na Moskvu, a Evropu, aby pokračovala ve své podpoře jeho země. „Ukrajina chce mír. Je to Rusko, kdo celou dobu trvá na pokračování zabíjení,“ napsal ukrajinský prezident.
Syněhubov ruský úder označil za teroristický čin. „Nepřítel útočil na park oddechu za bílého dne, přičemž si byl plně vědom toho, že se tam nenachází žádná vojenská infrastruktura,“ napsal Syněhubov, který apeloval na obyvatele regionu, aby se řídili leteckými poplachy. „Jen za minulý týden naše protivzdušná obrana sestřelila nad Charkovem a oblastí více než 700 cílů. To svědčí o rozsahu hrozby pro civilní infrastrukturu,“ dodal.
Moskvou dosazený šéf okupační správy ukrajinské Luhanské oblasti Pasečnik mezitím napsal, že Ukrajina zaútočila poblíž města Sokolohirsk na pohřební vůz, jenž převážel zesnulého. „Zahynuli tři lidé,“ sdělil bez dalších podrobností k úderu činitel, který pro okupované město použil starší název Pervomajsk. Útok označil za cynický.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo na další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.