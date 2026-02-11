Ruský dron udeřil na dům v Charkovské oblasti, zabil muže a tři batolata

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Dva roční chlapci a dvouleté děvče zahynuli v důsledku nepřátelského útoku ve městě Bohoduchiv. Na následky utrpěných zranění zemřel také čtyřiatřicetiletý muž, který byl s dětmi v soukromém domě,“ napsal Syněhubov na Telegramu. Při úderu byla také zraněna čtyřiasedmdesátiletá žena a těhotná žena ve věku 35 let.
Rusko během noci vyslalo proti Ukrajině 129 dronů, z nichž 112 se podařilo sestřelit, informovalo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy 15 dronů na osmi místech.
Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Obě strany popírají, že by útočily na civilisty, OSN ale potvrdila, že ve válce přišly o život tisíce civilistů, včetně žen a dětí. Upozorňuje přitom, že skutečné počty zabitých budou pravděpodobně vyšší, než se jejím pracovníkům daří ověřit. Drtivou většinu obětí OSN eviduje na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.