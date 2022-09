Některá území v Charkovské oblasti dobyly ukrajinské síly zpět, tvrdí Zelenskyj

„Tento týden máme dobré zprávy z Charkovské oblasti,“ uvedl Zelenskyj. Aniž by je jmenoval, hovořil o obcích, „kam se vrátila ukrajinská vlajka“. Větší detaily neposkytl. Je to poprvé, co vysoce postavený ukrajinský činitel oficiálně zmínil ofenzivní operace ukrajinských ozbrojených sil v Charkovské oblasti, napsal ruskojazyčný server BBC.

O zahájení ukrajinského protiútoku na strategicky významné města Balaklija psaly různé neoficiální zdroje na sociální síti telegram. Z těchto informací vyplývá, že ukrajinská armáda za poslední dva dny dosáhla na východní frontě významného úspěchu a podařilo se jí Balakliju obklíčit, píše BBC.

Zároveň postupuje na severovýchod ke Kupjansku, nejvýznamnějšímu dopravnímu uzlu nedaleko ruských hranic, přes který jsou zásobované ruské síly na východě včetně těch, které útočí na Donbasu.

Ukrajinské politické i vojenské vedení zároveň minulý týden informovalo o protiofenzivě na jihu země. Ani o jednom z protiútoků ale Kyjev nezveřejňuje podrobnosti, což zdůvodňuje strategickou nutností zachovat své operace v tajnosti.

Samotné východoukrajinské město Charkov stále čelí ruskému ostřelování. V noci na středu podle starosty Ihora Těrechova na město dopadlo několik ruských raket, které poničily infrastrukturu.

Ostřelování hlásí i východoukrajinský Slovjansk a Kramatorsk. Podle úřadu ukrajinského prezidenta zemřeli při ruském ostřelování Doněcké oblasti tři civilisté. Tři mrtvé a sedm těžce zraněných si vyžádalo také ruské ostřelování vsi na jihu Ukrajiny, uvedla místní správa.