K francouzské letadlové lodi Charles de Gaulle se ve středu u přístavu ve švédském Malmö přiblížil ruský dron, informovala švédská veřejnoprávní televize SVT. Signál bezpilotního letounu zablokovala švédská armáda.
Mluvčí francouzského generálního štábu nespecifikoval, komu dron patřil. Uvedl, že švédský systém zablokoval bezpilotní letoun ve vzdálenosti sedmi námořních mil (asi 12 kilometrů) od lodi Charles de Gaulle.

„Švédský systém zafungoval perfektně a nenarušil provoz na palubě,“ řekl mluvčí. Vysvětlil, že loď je vybavená vlastními ochrannými systémy, ale když vpluje do výsostných vod spojenecké země, přechází pod její ochranu, píše agentura AFP.

Podle švédské SVT byl dron vypuštěn z nedaleké ruské lodi a mířil směrem k letadlové lodi, ale zpozorovala ho švédská armáda. Není jasné, zda se po narušení signálu vrátil na ruské plavidlo nebo se zřítil do moře.

Charles de Gaulle, vlajková loď francouzského námořnictva, má jaderný pohon a kapacitu pro posádku čítající přibližně 2000 členů a pro až 30 bojových letounů.

Ve švédských vodách má plavidlo zůstat ještě několik dnů, pak se připojí ke cvičení v rámci NATO.

AFP uvádí, že jde o další z incidentů, kdy se nad letišti a vojenskými nebo průmyslovými objekty v Evropě objevují drony. Evropští politici z nich často obviňují Rusko. Loni v prosinci francouzská armáda nasadila rušičky proti několika dronům, které přeletěly nad přísně střeženou základnou, na níž jsou umístěny ponorky s balistickými střelami.

