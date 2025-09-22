Řečníci vzpomínali na Kirkovu víru v boha i na jeho snahu prosazovat konzervativní hodnoty v americké společnosti. Trump uvedl, že na rozdíl od Kirka své oponenty nenávidí. Kirkova manželka Erika řekla, že odpustila muži obviněnému z vraždy jejího manžela.
Poslední rozloučení začalo v neděli večer SELČ a trvalo mnoho hodin. Mezi řečníky bylo mnoho republikánských i vládních politiků. Projevy byly prokládány hudbou, která často nesla křesťanskou tematiku.
Před zaplněným stadionem, který podle agentur běžně pojme až 63 000 diváků, vystoupil americký prezident Trump, jehož projev byl opakovaně přerušován potleskem. Trump hovořil o Kirkovi, ale i o prioritách své vlády. „Byl násilně zabit, protože mluvil ve prospěch svobody a spravedlnosti,“ uvedl Trump, který označil zavražděného aktivistu za mučedníka. Podle něj Kirk necítil nenávist vůči svým oponentům. „V tom jsem s Charliem nesouhlasil. Já své oponenty nenávidím,“ prohlásil Trump.
„Můj manžel Charlie chtěl zachránit mladé muže podobné tomu, který mu vzal život,“ uvedla Erika Kirková ve svém emotivním projevu. „Tomuto muži odpouštím,“ dodala na adresu obviněného z vraždy.
Kirková už dříve uvedla, že bude pokračovat v aktivistově práci. Kirk v roce 2012 založil organizaci Turning Point USA, která dnes působí na řadě škol a univerzit a je největší konzervativní mládežnickou organizací v zemi.
Na Kirka vzpomínala i řada předních představitelů Trumpovy administrativy. „Změnil tvář konzervatismu naší doby a tím i průběh amerických dějin,“ řekl viceprezident J. D. Vance. „Myslím, že měl skutečně mimořádný a přímý vliv na mladé muže v této zemi,“ uvedl ministr zahraničí Marco Rubio. Podle něj Kirk mladé Američany nabádal, aby „žili produktivní život, oženili se, založili rodinu a milovali svou zemi“.
Média také zaujalo, že během akce si Trump potřásl rukou s miliardářem Elonem Muskem. V uplynulých měsících vztahy mezi oběma muži velmi ochladly.
Pastor Rob McCoy otevřel smuteční obřad tím, že zavzpomínal na Charlieho Kirka jako na oddaného křesťana. Desítky tisíc lidí stály na nohou a zpívaly píseň How great is our God (Jak veliký je náš Bůh) od Chrise Tomlina. Bylo zajímavé vidět, kolik účastníků zná slova písně, což podtrhuje, jak je Kirkovo hnutí úzce propojeno s křesťanskou vírou, podotkla stanice CNN. Poté se na pódiu vystřídalo mnoho řečníků z řad Kirkových blízkých a spolupracovníků.
„Tyran zemře a jeho vláda skončí; mučedník zemře a jeho vláda začne,“ řekl za hlasitého jásotu stadionu bývalý šéf štábu Kirkovy organizace Turning Point USA Mikey McCoy. Odkazoval tím na citát dánského filozofa Sörena Kierkegaarda.
Vzpomínkové bohoslužby se zúčastnil i ministr obrany Pete Hegseth, ministr zahraničí Marco Rubio, šéfka tajných služeb Spojených států Tulsi Gabbardová, ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší a ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová.
Jedenatřicetiletého Kirka 10. září zastřelil útočník na univerzitě Utah Valley University ve městě Orem, když diskutoval se studenty. Dva dny nato byl zatčen 22letý Tyler Robinson, kterého vyšetřovatelé obvinili z vraždy s přitěžujícími okolnostmi a dalších souvisejících zločinů. Hrozí mu trest smrti.
Federální vyšetřování Kirkovy vraždy nenašlo spojení mezi obžalovaným z vraždy a levicovými skupinami, proti kterým vystupuje Trump, uvedla NBC News.