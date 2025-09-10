„Všichni se za Charlieho Kirka musíme modlit. Je to kus dobrého chlapa. Chraň ho pánbůh,“ uvedl Trump k postřelení amerického influencera.
Kirk je ve Spojených státech jedním z nejvýznamnějších aktivistů podporujících Trumpa a je také známou konzervativní mediální osobností. Získal si miliony fanoušků a v roce 2012 spoluzaložil organizaci Turning Point USA, která prosazuje konzervativní politiku na středních a vysokých školách.
Univerzitní policie na síti X potvrdila, že Kirk byl postřelen a že podezřelý z útoku je ve vazbě. „Dnes kolem 12:10 byl na hostujícího řečníka Charlieho Kirka vypálen výstřel. Jeho ochranka ho odvedla z místa konání. Univerzitní policie případ vyšetřuje a podezřelý je ve vazbě,“ uvedla.
Incident vyšetřuje i americká FBI, uvedl její ředitel Kash Patel. „Naše myšlenky jsou s Charliem, jeho blízkými a všemi postiženými. Agenti budou rychle na místě a FBI vynaloží veškeré síly pro úspěšné vyšetřování,“ uvedl Patel v příspěvku na X.
Těsně před střelbou Kirk zveřejnil příspěvek o připravovaném setkání s veřejností. „Univerzita je NADŠENÁ a PŘIPRAVENÁ na první zastávku americké Comeback Tour,“ napsal Kirk v příspěvku na X.
Kirk a jeho skupina mladých konzervativců si vybudovali renomé prostřednictvím sociálních médií a podcastů. Kirkova schopnost komunikovat s davy mu zajistila klíčovou roli v MAGA hnutí Donalda Trumpa.
Na videu ze středeční akce jsou vidět studenti namačkaní kolem Kirkova bílého stanu s nápisy „AMERICKÝ COMEBACK“ nebo „DOKÁŽTE MI, ŽE SE MÝLÍM“.
Někteří studenti akci sledují z blízkých vyvýšených staveb. Charlieho Kirka lze vidět, jak hovoří ve stanu. Zatímco mluví, ozve se hlasitá rána „Panebože!“ křičí jeden ze zúčastněných. „Honem! Běžte, běžte, běžte!“ naléhá další, načež se diváci rozprchnou.
Pokus o atentát odsoudil i guvernér Utahu Spencer Cox. „Ti, kdo jsou za něj zodpovědní, ponesou plnou odpovědnost. Násilí nemá v našem veřejném prostoru místo. Američané všech politických přesvědčení se musí sjednotit v odsouzení tohoto činu. Naše modlitby jsou s Charliem, jeho rodinou a všemi postiženými,“ uvedl.
Kirkovo evangelické křesťanské náboženství a rodina – je ženatý s bývalou vítězkou soutěže Miss Arizona, se kterou má dvě děti – jsou v jeho politice v popředí a je vnímán jak jako budoucnost konzervativního aktivismu, tak jako jako silně polarizující postava.