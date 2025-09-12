„Myslím, že ho máme,“ řekl Trump v rozhovoru se stanicí Fox News. Řekl, že si pro něj přeje trest smrti. Dodal, že Utah to umožňuje. Jeho guvernér Spencer Cox naznačil, že bude o trest smrti usilovat.
Jedenatřicetiletého konzervativního politického aktivistu a stoupence prezidenta Donalda Trumpa Charlieho Kirka útočník zastřelil jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem.
Policie podezřelého vzala do vazby. „Mají někoho, o kom si myslí, že to udělal,“ dodal prezident.
„Někdo, kdo mu byl velmi blízký, řekl: ‚Hm, to je on,‘“ uvedl Trump.
Podle Trumpa byl dotyčným informátorem nejmenovaný duchovní, který se spojil s jiným pastorem, jenž má kontakty na americkou policii. „Oni to převzali a pak se do toho zapojil otec,“ dodal bez bližšího uvedení, zda onen otec věděl o synově možném skutku.
Na otázku, zda šlo o ojedinělou událost, Trump odpověděl, že se „tak zdá“. Podle něj nejsou zatím známky, že by podezřelý byl součástí širší sítě.