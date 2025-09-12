Myslím, že máme Kirkova vraha, oznámil Trump. Přeje mu trest smrti

Autor: ,
  14:20aktualizováno  14:33
Prezident USA Donald Trump oznámil, že vrah konzervativního aktivisty Charlieho Kirka byl velmi pravděpodobně dopaden. Někdo ho podle něj udal.

„Myslím, že ho máme,“ řekl Trump v rozhovoru se stanicí Fox News. Řekl, že si pro něj přeje trest smrti. Dodal, že Utah to umožňuje. Jeho guvernér Spencer Cox naznačil, že bude o trest smrti usilovat.

Podezřelý z vraždy Charlieho Kirka
Prezident Donald Trump hovoří s novináři u Bílého domu. (11. září 2025)
Viceprezident J. D. Vance dopravil ve svém vládním letadle s viceprezidentským volacím znakem Air Force Two rakev s Kirkem a Kirkovu rodinu do Phoenixu v Arizoně. (11. září 2025)
V Oremu v Utahu truchlí za zastřeleného Charlieho Kirka. (11. září 2025)
43 fotografií

Jedenatřicetiletého konzervativního politického aktivistu a stoupence prezidenta Donalda Trumpa Charlieho Kirka útočník zastřelil jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem.

Policie podezřelého vzala do vazby. „Mají někoho, o kom si myslí, že to udělal,“ dodal prezident.

„Někdo, kdo mu byl velmi blízký, řekl: ‚Hm, to je on,‘“ uvedl Trump.

Podle Trumpa byl dotyčným informátorem nejmenovaný duchovní, který se spojil s jiným pastorem, jenž má kontakty na americkou policii. „Oni to převzali a pak se do toho zapojil otec,“ dodal bez bližšího uvedení, zda onen otec věděl o synově možném skutku.

Na otázku, zda šlo o ojedinělou událost, Trump odpověděl, že se „tak zdá“. Podle něj nejsou zatím známky, že by podezřelý byl součástí širší sítě.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.