Chášukdží zaplatil za svou otevřenost, říká jeho přítelkyně a aktivistka za právo žen řídit automobil

Kodaň Saúdskoarabský opoziční novinář Džamál Chášukdží zemřel, protože hovořil příliš otevřeně. Řekla to ve středu tvář kampaně za právo Saúdských Arabek řídit automobil Manal Šarífová. Chášukdží, jehož vraždu Rijád už přiznal, byl její přítel.

Šarífová se posadila za volant automobilu několik let předtím, než to letos zlegalizovaly saúdskoarabské úřady. V roce 2011 si odseděla devět dní ve věznici za zveřejnění videa, na němž je zachycena při řízení auta.



K případu Chášukdžího se aktivistka vyjádřila v Dánsku, kde propaguje svou novou knihu Odvážit se řídit: Probuzení saúdské ženy.

„Saúdská vláda tím nasadila novou laťku, lidé v království se tak hrozně bojí promluvit nahlas,“ řekla Šarífová dánské televizi TV2. Chášukdží ji prý v kampani za prosazení práva Saúdských Arabek řídit auto podporoval. Šarífová nyní žije v exilu v Austrálii.

Chášukdží byl podle tvrzení Ankary zabit 2. října při předem naplánované brutální vraždě. Rijád původně smrt novináře popřel, ale nakonec přiznal, že byl novinář zabit na konzulátu v Istanbulu a že k zastření činu byl připraven dvojník. Agentuře AP to sdělily dva zdroje z království.

Rijád podle stanice CNN také přiznává, že v komandu vyslaném k provedení činu do Istanbulu byl forenzní expert. V Turecku se objevily zprávy, že právě on měl za úkol tělo rozřezat a zlikvidovat. Podle nové verze Rijádu tam ale byl, aby zlikvidoval stopy po činu. V komandu byl podle nového přiznání i člověk, jehož úkolem bylo obléci se jako Chášukdží a předstírat, že je on. Kamery v Istanbulu ho zachytily.

Fakt, že Rijád začal přiznávat některá fakta, o nichž dříve hovořilo Turecko, podle AP znamená, že se Saúdové dostávají pod stále větší tlak. Podílí se na tom i americký prezident Donald Trump a členové Kongresu, z nichž někteří žádají, aby Spojené státy zastavily zbrojní dodávky do Saúdské Arábie. Trump to vylučuje.

Írán, který je regionálním soupeřem Saúdské Arábie, se k Chášukdžího případu zatím nevyjadřoval. Ve středu jeho prezident Hasan Rúhání prohlásil, že Saúdská Arábie by Chášukdžího nezlikvidovala bez americké ochrany. Trump v úterý Chášukdžího vraždu označil za nejhorší kamufláž v dějinách. Spojené státy nyní chtějí odebrat víza 21 saúdskoarabským představitelům.

Zatím není jasné, kde je Chášukdžího tělo a jakou roli při rozhodování měl korunní princ Muhammad bin Salmán. V Rijádu ve středu pokračuje investiční konference, kterou část účastníků vynechala kvůli vyšetřování vraždy. Korunní princ se v úterý - v zahajovací den - na konferenci jenom objevil, ale nemluvil. Jeho projev se očekává ve středu.