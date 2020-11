Plánuje Putin opustit Kreml? Dumou prošel zákon o doživotní imunitě pro ruského prezidenta

Moskva/Praha Ruská Státní duma schválila zákon, který zbavuje bývalé prezidenty a jejich rodiny trestní odpovědnosti. Návrh je součástí červencových ústavních reforem a ještě musí projít dalším legislativním procesem. Vyvolává nicméně otázky, zda plánuje současná hlava státu Vladimir Putin vést zemi podle schválených změn další dvě šestiletá období.

Dolní komorou Federálního shromáždění prošel v prvním čtení návrh zákona, který zajišťuje prezidentovi Ruské federace a jeho rodině imunitu před zákonem – prezident a jeho blízcí se podle návrhu stávají nežalovatelní. Zákon je podle britského listu BBC součástí ústavních změn, které byly schváleny v červencovém referendu.

Vladimir Putin ústavní změny vítá s otevřenou náručí, jelikož mu jsou ušité na míru. Součástí referenda bylo pravidlo, podle kterého může být šéf Kremlu ve funkci další dvě období. Putinovi druhá šestiletka končí v roce 2024, podle nové úpravy však muže být prezidentem dalších 12 let, až do svých 84. Poslední ústavní změnu ruský prezident podepsal podle amerického zpravodajství CNN minulý měsíc. Díky ní má zajištěné na doživotí křeslo v horní komoře parlamentu.

Petrohradský rodák Putin zemi de facto řídí poslední dvě dekády. Zákon o imunitě vyvolává pochybnosti, zda prezident plánuje být u moci až do svého stáří. „Proč Putin potřebuje zákon o imunitě teď?“ tázal se podle britských novin na Twitteru Alexej Navalnyj. „Mohou diktátoři ustoupit ze své svobodné vůle?“ napsal nedávno kritik režimu. Prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov nicméně před dvěma týdny podle CNN uvedl, že prezident se těší výborné fyzické kondici a neplánuje odstupovat.

Zákon prošel v úterý teprve prvním čtením v dolní komoře – Dumě. Polovina jejích poslanců patří ke straně Jednotné Rusko, která je dlouhodobě nakloněná současné hlavě státu. Všichni zákon podpořili. Jiný názor měli zástupci druhé nejsilnější partaje – komunisté. Ti hlasovali do jednoho proti.

Pokud zákon projde dvěma dalšími čteními v Dumě, poputuje na schválení do horní komory zvané Rada federace. Následně bude čekat na podpis od Putina. Obě komory musí zákon schválit dvoutřetinovou většinou. Prezident je před vyšetřováním nyní chráněn pouze po dobu výkonu funkce, zákon by období prodloužil až do jeho smrti.

Nová stanova bývalým prezidentům garantuje, že proti nim a jejich rodinám nemohou být vznesena žádná kriminální obvinění. Policie je nemůže vyšetřovat, vyslýchat ani jim prohledávat majetek. Jediné, za co by mohli být podle zákona stíhaní, jsou případy velezrady a jiné výjimečné okolnosti.

Zákon by se v současnou chvíli vztahoval pouze na Putinova spojence Dimitrije Medveděva. Ten byl v prezidentské funkci mezi lety 2008 a 2012, kdy současný šéf Kremlu zastával pozici premiéra. Michail Gorbačov by imunitu nezískal, jelikož stál v čele Sovětského svazu, nikoli Ruské federace. Předseda Jednotného Ruska a spoluautor návrhu Pavel Krašeninnikov podle britského serveru BBC uvedl, že zákon je „důležitý pro stabilitu státu a společnosti“.