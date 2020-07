Chceme rovnoprávnost, volají etiopští Židé. Hnutí Black Lives Matter už kritizuje i Izrael

TEL AVIV / PRAHA Protesty kvůli rasově motivovanému násilí ze strany policie našly úrodnou půdu také v Izraeli. Jejich motorem je komunita etiopských Židů, která se ve své nové domovině cítí utlačovaná a podceňovaná.

„Myslím, že tmavá barva pleti s sebou nese nějaký univerzální aspekt. Lidé, kteří ji mají, zažívají všude na světě nepříjemné situace, většinová společnost je nebere za rovnocenné.“ Slova Zahudity Seriové zazněla podle online serveru Middle East Eye ve městě Ašdod na izraelském středozemním pobřeží.



Seriová je Židovka původem z Etiopie, stejný původ jako ona sdílí v Izraeli asi 140 tisíc dalších lidí. Mnoho etiopských Židů (Falašů) bylo do Izraele přemístěno ze své původní domoviny v rámci několika transferů v 80. a 90. letech minulého století, zdaleka ne všem se ale podařilo do technologicky vyspělé izraelské společnosti integrovat.

Současné vzedmutí protirasistických nálad ve světě, započaté v USA poté, kdy koncem května neozbrojený černoch George Floyd zemřel rukou bílého policisty, tak dodalo frustraci Falašů v Izraeli nový impulz.

Není to ovšem poprvé, co tato komunita dala o sobě výrazně vědět: desetitisíce etiopských Židů vyšly do ulic již loni poté, co izraelský policista zastřelil v červnu za podivných okolností na předměstí Haify falašského mladíka Solomona Teku. Tekovo jméno se v těchto týdnech často objevuje na transparentech nad hlavami protestujících v Izraeli. Nejde ale jen o policejní násilí – mnozí Falašové si stěžují, že je „domácí“ Židé vnímají jako lidi druhé kategorie v běžném životě a také v zaměstnání.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na ministerstvu zahraničí v Jeruzalémě, 5. července. Přelet nad nemocnicí. Izraelské stíhačky v rámci oslav Dne nezávislosti na podporu lékařů bojujících s koronavirem přelétávaly nad nemocnicemi.

„Poté, co jsem pochopil, že se na rozdíl od svých bílých kolegů nikdy nedočkám povýšení, jsem dal výpověď,“ řekl listu The Jerusalem Post bývalý policista Daniel Ištaja, který dnes vede vlastní obchod s potravinami. Podobně mluví i další.

Mnozí etiopští Židé potvrzují, že k protestům proti izraelské vládě je sice podnítily události v USA a následná vlna demonstrací pod sloganem „Black Lives Matter“ (Na černošských životech záleží), upozorňují ale, že jejich akce jsou nenásilné.

Premiér Netanjahu je pod tlakem

Demonstrace etiopských Židů nebyly jedinými protestními akcemi, které v minulých dnech v Izraeli probíhaly. Začátkem týdne protestovaly tisíce obyvatel před sídlem předsedy vlády Benjamina Netanjahua a požadovaly premiérovu rezignaci. Hlavním důvodem je skutečnost, že Netanjahu je obviněn v několika kauzách kvůli korupci a zneužití postavení. Nad hlavami účastníků se objevily transparenty se slogany jako „Zločinný premiér“ či „Už tě máme plné zuby“.



Mnozí Izraelci Netanjahuovi vyčítají i nezvládnutí koronavirové krize. Počet nově nakažených se totiž v poslední době prudce zvýšil a dosahuje několika set případů denně. Premiérovi oponenti tvrdí, že uvolňování restriktivních opatření po odeznění první vlny infekce bylo příliš zbrklé.

BLM kritizuje Izrael

Téma údajné diskriminace menšin ze strany Státu Izrael (vedle etiopských Židů jde zejména o Palestince) se během minulých týdnů objevila na demonstracích pod hlavičkou BLM mnohokrát. Před několika dny například demonstranti při pochodu metropolí USA Washingtonem provolávali hesla jako „Také Izrael zabíjí nevinné“ či „na palestinských životech záleží“.

Jak je v podobných situacích pravidlem, židovské organizace označily kritiku Státu Izrael za „odsouzeníhodný antisemitismus“. Republikánská židovská koalice (RJC), jedna z nejsilnějších židovských lobbistických skupin v USA, vydala prohlášení, podle kterého jsou američtí Židé „zděšeni rozséváním nenávisti. Hnutí BLM se zalyká antisemitismem.“