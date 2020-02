‚Chceme svobodu projevu.‘ Smrt lékaře z Wu-chanu pobouřila Číňany, cenzoři rychle mažou příspěvky

Čínská média sdělila, že 34letý doktor Li Wen-liang zemřel ve čtvrtek. Podle informací BBC byl však Li stále na živu, ale v kritickém stavu. Podle BBC měl lékař skutečně zemřít v pátek ve 2:58 hodin místního času (ve čtvrtek v 19:58 SEČ).

„Nespočet mladých lidí dnes zraje přes noc, svět není tak krásný, jak jsme si představovali,“ napsal jeden komentátor na internet. „Zlobíte se? Pokud má někdo z nás to štěstí, že v budoucnu bude moci mluvit s veřejností, nezapomeňte si vzpomenout na dnešek,“ dodal jiný uživatel. Tak reaguje veřejnost na čínské vedení, která podávalo nepřesné informace ohledně smrti lékaře, který varoval před koronavirem jako jeden z prvních.

Na Weibo, čínské sociální síti podobné Twitteru, vznikly dva hashtagy: „Wuhanská vláda dluží Dr. Li Wenliangovi omluvu“ a „Chceme svobodu projevu“. Před odstraněním cenzory přitahovaly desítky tisíc názorů. Další hashtag „Chci svobodu projevu“ přitáhl více než 1,8 milionu názorů v časných ranních hodinách v pátek, než byl také cenzurován.

We deeply mourn the death of #Wuhan doctor Li wenliang, who unfortunately got infected with novel #Coronavirus while battling with the epidemic. After all-effort rescue, Li passed away on 2:58 am, Feb. 7. pic.twitter.com/mbYA3wB4pn