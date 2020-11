Chcete perfektní úsměv, ve čtyřiceti ale budete potřebovat protézu, varují zubaři mladé influencery

NEW YORK Mezi mladými „influencery“, kteří využívají platformu Tik Tok, se rozmohl podivný trend. Dívky a chlapci si totiž nechávají ve velmi mladému věku nasazovat speciální korunky, aby dosáhli něčeho, čemu říkají „perfektní úsměv“. Zubaři ale varují, že po takovém zásahu budou influenceři potřebovat už kolem čtyřicátého roku života velký zásah odborníka. Hrozí jim i nasazení protézy.

Získat perfektní úsměv může podle serveru Insider nyní vypadat jako správná cesta mezi mladými hvězdami, které mají na svých profilech na Tik Toku miliony sledujících. Mezi ně patří například Jeffree Star, Tana Mongeauová nebo Gigi Gorgeous (v překladu to znamená nádherná, pozn. red.).

Jenže nyní se pro, podle zubařů nebezpečnou, úpravu svých zubů čím dál častěji rozhodují i mnohem méně známé osobnosti, které často cestují do zahraničí a nechávají si od zubařů dělat tzv. žraločí zuby před zákrokem, který jim má zajistit „perfektní úsměv“.

Zubaři nyní vyzývají mladé lidi, aby si skutečně několikrát rozmysleli, než si nechají v ústech udělat tak invazivní dentální zákrok. Podle nich se jedná o takzvané zubní korunky, což si často „influenceři“ neuvědomují.

„Nejedná se o přípravu na fazety, ale na korunky. V tom je obrovský rozdíl,“ říká zubařka Emi Mawsonová na svém profilu na TikToku, kde má téměř 28 tisíc sledujících. Právě to, že mladí lidé neznají tento rozdíl, je může velmi brzo stát to, že jim bude muset odborník nasadit kompletní zubní protézu už kolem čtyřiceti let.



Mezi fazetou a korunkou je podle zubařů skutečně velký rozdíl. „Při nasazování fazety se pouze odbrousí část zubu, ale většina z něj vám v ústech zůstane,“ říká zubař Zainab Mackie na jednom ze svých TikTokových videí. „Pokud si necháte nasadit korunky, zuby se vám zbrousí na úplné minimum,“ vysvětlil Mackie. Většina fazet vyžaduje pouze asi půlmilimetrový zásah do skutečného zubu, který se pak nahradí vrstvou porcelánu nebo pryskyřicí.

Při tvorbě korunek je potřeba odbrousit více než dva milimetry skloviny, po čemž zbudou jen jakési „pahýly“, na něž se následně korunky nasadí. Tento zákrok se běžně dělá v situaci, kdy má pacient zub zlomený, případně se mu jinak rozpadá.

Zubařka Shaadi Manouchechriová ve videu na svém TikTokovém profilu uvedla, že přípravy na korunku mohou těžce poškodit nervy v zubech. Proto se zásadně nedoporučují lidem se zdravými zuby.

„Dělá se to pouze tehdy, když je zub napaden kazy, případně pokud si ho člověk zlomí,“ uvedla Manouchechriová.



Agresivní příprava na implantaci korunek ve velmi mladém věku může podle zubařů způsobit nenávratné poškození chrupu. Lidé, kteří si během puberty nechají zuby v podstatě kompletně nahradit, budou muset podstupovat opakovanou péči, výměnu korunek a nakonec velmi pravděpodobně o zuby úplně přijdou.