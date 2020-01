Chcete se podívat do vesmíru? Japonský miliardář hledá dámský doprovod na cestu k Měsíci

Podnikatel se nedávno rozešel se svou přítelkyní, japonskou herečkou Ajame Górikiovou (27). „Pomalu na mě dopadají pocity osamělosti a prázdnoty,“ napsal Jusaku na svůj web a dodal, že chce najít životní partnerku, s níž bude „křičet lásku“ z vesmíru.



Potenciální uchazečky mohou podle inzerátu podávat přihlášky do 17. ledna. Kandidátce však musí být nejméně 20 let, má být vždy pozitivní, žít život naplno a musí mít vážný zájem účastnit se výletu do kosmu i souvisejících příprav. Jusaku se chce rozhodnout, komu dá přednost, do konce března.

Před pár dny Jusaku také na svém Twitteru slíbil, že rozdělí bilion japonských yenů (přes 206 milionů korun) náhodným uživatelům, kteří budou sdílet jeho příspěvek.

In 2019, I did a 100 million yen giveaway on Twitter (1M yen to 100 winners). I hold the record for the most retweeted tweet.

In 2020, I did a giveaway of up to 1 billion yen.

This social experiment will study the effects of UBI.

Will you be happier if you were given 1M yen? pic.twitter.com/waa7XhiGIz