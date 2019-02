Chcete vypadat jako Kim nebo Trump? Ostříhám vás zadarmo, nabízí kadeřník před summitem lídrů ve Vietnamu

HANOJ/PRAHA Již v pořadí druhý summit lídrů KLDR a USA je na spadnutí. Týmy obou státníků již přes týden pilují detaily jednání v Hanoji, k němuž má dojít v příštím týdnu, a společně s nimi se chystají i obyvatelé města. V ulicích se objeví rekordní počet policistů, ale ani běžní občané nepřijdou zkrátka. Mohou si například nechat udělat účes svého oblíbeného státníka.

Zaměstnanci úřadů hlav států Severní Koreje a USA přiletěli do vietnamského hlavního města již minulou sobotu. Museli totiž rozjet přípravy na summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una, jenž proběhne příští týden.



Obě delegace mají za úkol připravit veškeré detaily bilaterálního jednání, které se bude rámcově podobat loňskému summitu v Singapuru, kde se lídři obou zemí potkali poprvé. Že jsou již přípravy v plném proudu, dokazuje i fakt, že do Hanoje dorazil i personální šéf severokorejského diktátora Kim Čang-son, kterému se přezdívá Kimův „komorník“.

Na setkání státníků se však chystá i samotné město Hanoj. Policie začátkem týdne oznámila, že do ulic bylo vysláno na 96 hlídek, které mají za úkol zlikvidovat kriminalitu do příjezdu dua Kim-Trump. U všech památek budou hlídkovat policisté ve zvýšeném počtu.

Bezpečnostní opatření budou velice přísná. Ačkoliv je riziko teroristického útoku ve Vietnamu velmi malé, vysoká hustota obyvatelstva značně zkomplikuje bodyguardům jejich práci. Na zvláštní událost se však nepřipravují jen vietnamské bezpečnostní složky, ale i občané.

Donald Trump i Kim Čong-un jsou proslulí svými unikátními účesy a tak jeden z kadeřnických salónů přišel se speciální nabídkou pro zákazníky – pokud chcete vypadat jako váš oblíbený lídr, máte účes zadarmo.

Holičství Le Tuan Duonga již udělalo Trumpův a Kimův účes několika desítkám zákazníků. „Hanoj je městem míru. Když se Donald Trump a Kim Čong-un rozhodli přijít sem a hovořit o mírovém uspořádání, myslím, že bych měl udělat něco, abych ukázal, že Hanojci summit vítají,“ uvedl pro média Le Tuan Duong. Podle něj Trumpův účes představuje sílu, zatímco Kimův především mládí. Před zraky médií pak byli v jeho salónu ostříhali „na Trumpa“ řidiče taxíku a společně s ním devítiletého chlapec, který z něj odešel jako miniaturní Kim.

Přiletí Kim, nebo přijede?

Lídři USA a KLDR se setkají již podruhé. Jako první se v Hanoji objeví severokorejský diktátor, který by měl dorazit již v pondělí. Cestovní plán Kim Čong-una však zůstává tajemstvím. Spekuluje se, že do Vietnamu by měl cestovat až dva dny, jelikož vzdálenost mezi Pchjongjangem a Hanojí činí více než 3 tisíce kilometrů.

Podle japonských a jihokorejských médií se zatím jeví jako nejpravděpodobnější varianta, že Kim dorazí do Vietnamu ve svém soukromém vlaku přes Čínu. Agentura Reuters dodává, že lídr KLDR však nedorazí až do samotné Hanoje, ale na hraničním přechodu přesedne do automobilu.

Existuje však i varianta, že Kim Čong-un do Hanoje přiletí, podobně jako tomu bylo v Singapuru, kam se dostal letadlem společnosti Air China. To by mu zkrátilo cestu o několik dní. Prezident Trump přiletí prezidentským speciálem Air Force One.

Vietnam má dlouhodobě dobré vztahy s oběma zeměmi, a to i přes i historickou nevraživost kvůli angažovanosti USA ve válce ve Vietnamu. Právě o takovou smyboliku jde v nadcházejícím summitu Kima a Trumpa především. Na příkladu současných vztahů mezi USA a Vietnamem se totiž ukazuje, že sebevětší křivdy minulosti mohou být jednou zapomenuty.