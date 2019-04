Chci být chlapec, řekla doma žačka, v muslimské čtvrti rozpoutala bouři. Rodiče protestují proti liberální výuce

BIRMINGHAM/PRAHA Stovky britských rodičů převážně muslimského původu se postavily proti vzdělávacímu programu birminghamské školy Parkfield, který aktivně propagoval práva LGBT komunity. Bouři nevole rozpoutala nevinná poznámka malé holčičky. Ta své matce z ničeho nic řekla, že chce být chlapcem.

„Styďte se, styďte se, styďte se,“ skanduje každý týden dav rodičů a dětí před budovou základní školy v birmighamské čtvrti Alum Rock. Nad hlavami drží transparenty a hlasitě křičí. Na řadě plakátů uprostřed davu demonstrantů se objevuje slovo indoktrinace. Jejich hněv cílí na vedení instituce, které zavedlo nový systém výuky, jehož součástí je silné zdůrazňování práv LGBT komunity.



Komunitní základní škola Parkfield, kterou navštěvují děti od 4 do 10 let, se v průběhu posledních měsíců stala předmětem sporu v britském školském systému. Britové si kladou otázku: Mají rodiče právo určovat školám, co budou učitelé dětem přednášet, nebo nikoliv?

Program vyvolal pozdvižení v lednu letošního roku. Do té doby přitom probíhal čtyři roky prakticky bez povšimnutí rodičů. „Na konci ledna přišla jedna čtyřletá holčička domů a řekla své mamince, že chce nosit oblečení svého bratra, že chce být chlapcem,“ popisuje začátek konfliktu korespondentka deníku The Guardian Nazia Parveenová.

Rodiče z dětí po krátké době vytáhli, co je ve školách učí a jak často. Trvalo jen několik dní, než sepsali petici a začali protestovat. „Musíme mluvit o tom, co LGBT komunita udělala naší zemi a našemu vzdělávacímu systému,“ křičí do megafonu jeden z přítomných rodičů.

„Přece naše děti neposíláme do školy, aby se učily o LGBT, ale aby se naučily matematiku, angličtinu a literaturu,“ řekla pro deník The Guardian jedna z matek. Rodiče ze školy, kterou tvoří z 98 procent děti z muslimských rodin, mají strach, že jejich potomkům je potají vštěpována levicová ideologie. V samotné čtvrti Alum Rock žijí převážně pákistánské islámské rodiny.

Program na škole Parkfield běží pod vedením pedagoga Andrewa Moffata. Jeho cílem mělo být, aby se nikdo ve škole necítil být pátým kolem u vozu, outsiderem a ostatně i podle toho byl pojmenován samotný program „No outsiders“ - Žádní outsideři.

Moffat chtěl spojit výuku běžných předmětů, jako jsou matematika a angličtina, s tématy náboženství, mentálních či fyzických postižení, ale i přiblížením LGBT komunity. Proto se ve škole objevily příklady typu: jeden otec má dvě jablka, druhý otec má čtyři jablka, kolik jablek má rodina společně? Za svou práci byl Moffat dokonce i oceněn vzdělávacími institucemi za šíření tolerance.

Cílem byla tolerance

„Jednoduše řečeno, snažíme se učit děti, že ve škole je každý vítaný, že všichni jsme jiní a můžeme se tolerovat,“ uvedl Moffat pro deník Birmigham Mail. Podle korespondentky deníku The Guardian Nazie Parveenové si Moffat vybral školu Parkfield zejména kvůli převážně muslimskému obyvatelstvu, věřil totiž, že děti ze silně věřících rodin si mohou odnést z jeho programu nejvíce. „Byl přesvědčen, že k řadě témat se děti nedostanou doma a je dobré jim o nich říci,“ uvedla Parveenová a sama jako muslimka připustila, že se v muslimských rodinách o homosexualitě ani o sexu příliš nemluví.

„Nemáme problém s tím, že se děti budou učit, že existují homosexuální páry, ale máme problém s touto propagací homosexuality. Říkají, že je v pořádku být muslim a že je v pořádku být homosexuál. To přece nejde dohromady s naší vírou,“ řekla Guardianu jedna z matek.



Škola zprvu změnu programu odmítla, během posledních týdnů tak protesty dál eskalovaly. Jednoho dne nepřišlo do školy téměř 600 z přibližně 800 dětí. Protesty se nakonec začaly konat na týdenní bázi a vedení soukromé školy nakonec muselo ustoupit.

Ani ukončení programu ale k uklidnění situace nepřispělo. Program „No outsiders“ se totiž objevil i na dalších pěti školách v Birminghamu či Manchesteru, kde naráží na podobný odpor konzervativních rodičů. Autor inkluzivního programu prý dostal několik dopisů, v nichž mu bylo vyhrožováno smrtí.

Jsou naše děti hrozba?

Existuje totiž ještě jedna úroveň celého problému. Birminghamská škola Parkfield patří mezi vzdělávací instituce, o kterých se před pěti lety hovořilo v souvislosti se smyšleným skandálem „Operace trojský kůň“. Padělané dokumenty tehdy naznačovaly, že se muslimské organizace snaží převzít kontrolu nad vzdělávacími institucemi ve Velké Británii, což vyvolalo silnou protimuslimskou reakci.

Nespokojení rodiče z birmighamské školy Parkfield tak teď mají pocit, že vláda na nich testuje program deradikalizace, že jejich děti jsou považovány za budoucí teroristickou hrozbu, a i proto program „No Outsiders“ odmítají.

Do událostí nakonec musel vstoupit náměstek ministra školství Damian Hinds. Pro média se následně po jednání s vedením školy i zástupci rodičů uvedl, že je přesvědčen o vzájemné prospěšnosti rozhovorů. Dodal však, že „co školy učí, je bez výjimky na rozhodnutí vedení školy.“ Jeho slova však nikoho neuklidnila.