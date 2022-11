U Chersonu se zřítil Antonivský most, klíčové spojení přes Dněpr. Práce ruských min, soudí Ukrajina

Stavbu už dříve poničilo ukrajinské ostřelování, jímž se jednotky Kyjeva snažily zkomplikovat zásobování ruských sil na pravém, západním břehu Dněpru. Není jasné, co kolaps způsobilo, Rusko v oblasti ustupuje před ukrajinskou armádou.

Chersonský novinář Kostantyn Ryženko napsal, že most vyhodili do povětří Rusové pomocí min, píše agentura Unian. Na zveřejněných záběrech chybí část jeho vozovky, je vidět několik holých podpěr, dodává Unian.

„Soudě podle charakteru poškození ho vyhodili do vzduchu Rusové. Dělostřelectvo něco takového nedokáže,“ dodal novinář.

Zřícení několika mostních oblouků na sociálních sítích ukazuje i fotografie, kterou zveřejnil chersonský novinář Konsťantyn Ryženko, a video pořízené zaměstnancem listu Komsomolskaja pravda Alexandrem Kocem. Propadlou silnici natočil přímo na mostě, podle BBC z levého, východního břehu Dněpru.

„Pravděpodobně ho vyhodili do povětří při stahování ruských sil z pravého na levý břeh,“ říká ve videu Koc. Tuto informaci ale nelze nezávisle ověřit.

Ani ruské, ani ukrajinské úřady se ke zřícení mostu oficiálně nevyjádřily, napsal ruskojazyčný server BBC. Pouze představitel ruské okupační správy Chersonské oblasti Sergej Jelisejev uvedl, že „Antonivský most nebyl vyhozen do povětří, je stále ve stejném stavu“.

The Antonovsky Bridge has been destroyed as well. pic.twitter.com/dxLc7TnspO