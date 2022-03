Ukrajina se snaží dobýt zpět Cherson, tvrdí anonymně Pentagon. Útok na Oděsu prý zatím nehrozí

„Ukrajinci se snaží získat zpět Cherson,“ řekl podle agentury AFP činitel Pentagonu pod podmínkou zachování anonymity. „Nemůžeme přesně říci, kdo Cherson ovládá, ale faktem je, že už není pod tak pevnou ruskou kontrolou jako dříve,“ dodal s tím, že Cherson je proto opět pokládán za „sporné území“.

Cherson ležící při ústí řeky Dněpr je strategicky důležitým přístavním městem, připomněl činitel. Pokud by se ho Ukrajincům podařilo zmocnit, zkomplikovalo by to nejen ruský útok na nedaleké další velké město Mykolajiv, ale i případnou pozemní ofenzivu na Oděsu. Podle něj by dobytí Chersonu ukrajinskými vojsky znamenalo pro průběh války na jihu Ukrajiny „významný posun“.

Cherson s 280 000 obyvateli obsadila ruská armáda začátkem března, přičemž žádné jiné takto velké město zatím nedobyla. Před deseti dny Moskva oznámila, že kontroluje celou Chersonskou oblast, kde žije asi milion lidí.

Zástupce Pentagonu dále uvedl, že kvůli bojům jižně od Mykolajiva je ruská armáda zablokovaná, a proto „bezprostředně nehrozí“ útok na Oděsu. Činnost zaměřenou na tuto metropoli jižní Ukrajiny nevyvíjí ani ruská flotila v Černém moři, dodal.

21. března 2022