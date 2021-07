Chorvaté nečekaně změnili podmínky pro vstup do země. Nutný je covidpas či jiné potvrzení

Záhřeb Chorvatsko změnilo podmínky pro vstup do země, nově požaduje doložení potvrzení o očkování, o prodělání covidu či platný negativní test. Cestující z České republiky se budou mimo výše zmíněná potvrzení moci prokázat také covidpasem. Informaci, kterou přinesla Česká televize, potvrdilo chorvatské velvyslanectví v České republice i české ministerstvo zahraničí.

Poslední dva týdny platilo, že do Chorvatska může český občan vycestovat bez jakéhokoliv potvrzení. To už je však minulostí. Jihoevropský stát, který je letní destinací velké části Čechů, podmínky pro vstup do země zpřísnil.

Jakub Kulhanek @JakubKulhanek ❗️Cestování❗️Dnes začíná platit Covid pas, Chorvatsko včera v noci narychlo rozhodlo, že turisté z ČR (ale i dalších zemí) se jím musí prokázat na hranicích. Platí ale pravidla, která jsme dojednali: 22 dnů po 1. dávce nebo negativní test nebo protilátky. oblíbit odpovědět

Nově tak Chorvaté po cestujících z České republiky požadují, aby při vstupu do země předložili buďto platný covidpas, potvrzení o očkování (22 dní od první dávky) či potvrzení o prodělání nemoci. Stačit by měl podle informací České televize také negativní antigenní test (nestarší 48 hodin) a negativní PCR test (nestarší 72 hodin). Podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka změnili Chorvaté opatření náhle v noci.



Děti do 12 let, pokud jsou v doprovodu rodiče nebo opatrovníka, mohou podle Kulhánka do země bez omezení, pokud rodiče či opatrovníci mají očkování, negativní test nebo potvrzení o prodělaném covidu-19.

Šéf diplomacie upřesnil, že chorvatská strana uvedla, že ve čtvrtek ještě takzvaný covidový pas nebude vyžadovat a kontrolovat. V případě problémů mají lidé kontaktovat ambasádu.



Důležité je ovšem také vyplnění formuláře Enter Croatia. Právě kvůli novým opatřením se v noci na hranicích mezi Slovinskem a Chorvatskem vytvořili dlouhé kolony, které způsobily až tříhodinové zpoždění.