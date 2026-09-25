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Na chorvatsko-slovinské hranici utonulo v řece několik migrantů

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  21:08aktualizováno  21:08
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Chorvatská policie z řeky Kupa (slovinsky Kólpa) na hranici se Slovinskem vyzvedla pět utonulých migrantů. Dalších zhruba 20 migrantů se zachránilo, uvedla policie v prohlášení. Řeka tvoří část hranice mezi oběma unijními státy.

Policie uvedla, že v pátek odpoledne byla přivolána ke skupině migrantů u obce Damalj, která se nachází na chorvatské straně řeky a hranice. Jeden její příslušník skočil do řeky a pomohl pěti migrantům v obtížích. Dalších pět se však utopilo. Jiných 14 lidí ze stejné skupiny přeplavalo řeku a dostalo se do Slovinska.

Chorvatsko a Slovinsko leží na takzvané západobalkánské migrační trase, která patří k hlavním trasám pro vstup migrantů do EU. Podle statistik unijní migrační agentury Frontex bylo na této trase od ledna do konce srpna zachyceno na 5700 migrantů, což bylo o 28 procent méně než ve stejném období loňského roku.

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