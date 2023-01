Poté, co se Chorvatsko stalo dvacátým členským státem eurozóny, postihla zemi vlna zdražování. Ceny se zvýšily prakticky u všeho, od cigaret, přes chleba a benzín až po jogurt a parkování. Jak se to projeví na inflaci, která již oficiálně dosáhla téměř 14 procent, se teprve uvidí. Což rozhodně nepotěší české turisty, kteří do země v létě velmi často míří.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč