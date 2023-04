Do začátku letošní turistické sezony v Chorvatsku zbývá ještě trochu času. Mnozí provozovatelé hotelů a penzionů ovšem řeší krizi s nedostatkem pracovních sil, které by se postaraly o úklid. Doufají, že se jim na poslední chvíli podaří někoho najít. Hodinová sazba za běžný úklid se mezitím vyšplhala na 15 až 20 eur (v přepočtu 350 až 460 korun), když to hodně hoří, může jít i o 40 eur (920 korun) za hodinu. O práci se dá doslova zavadit během pěti minut.