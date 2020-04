Chorvatsko jedná se zeměmi EU o otevření hranic pro turisty. Cestovní ruch tvoří 20 procent HDP země

Záhřeb Chorvatsko je připraveno otevřít hranice pro občany některých zemí Evropské unie, kteří zde budou chtít trávit letní dovolenou. Prohlásil to dnes premiér Andrej Plenković, který na toto téma vede jednání s představiteli unijních zemí, včetně předsedy české vlády Andreje Babiše. Informovala o tom agentura APA.

Na téma koordinovaného znovuotevření turistického ruchu za nynější koronavirové krize diskutoval Plenković ve středu večer s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem, maďarským premiérem Viktorem Orbánem a jeho slovinským protějškem Janezem Janšou. S Babišem telefonicky hovořil již minulý týden.



„Všichni, s nimiž jsem mluvil, chtějí v příštím týdnu najít model, aby mohly být otevřeny hranice a lidé v letní sezóně mohli přijet do Chorvatska,“ citovala Plenkoviče chorvatská agentura HINA.

Podle Plenkoviče není otevření hranic přáním pouze Chorvatska, nýbrž i dalších států, které o to výslovně projevily zájem. Konkrétně zmínil Slovinsko, jehož občané vlastní na chorvatském pobřeží Jadranu množství prázdninových sídel.

Zainteresované vlády poukazují i na to, že na míru cestování v létě budou mít vliv také krizové štáby a epidemiologové jednotlivých států.

Zákaz cestování v důsledku pandemie nemoci covid-19 těžce dopadá na chorvatský turistický ruch, který tvoří zhruba 20 procent hrubého domácího produktu země.

„Je jasné, že letos nebudeme mít rekord (v počtu návštěvníků) jako v posledních třech letech, ale pracujeme na tom, abychom turismus umožnili v nových rámcových podmínkách,“ dodal Plenković.

Podle slovinského premiéra Janeze Janši je k záchraně sezóny zapotřebí vytvořit pro turismus společné „koronavirové standardy“ na úrovni států i Evropské unie. Slovinsko hraje klíčovou úlohu tranzitního státu pro české a další občany při cestách do Chorvatska.

Portál telegram.hr ve čtvrtek uvedl, že chorvatské ministerstvo cestovního ruchu zvažuje realizaci návrhu české Asociace cestovních kanceláří (ACK), který by zahrnoval vytvoření pozemních či leteckých „turistických koridorů“. Po nich by do země mohli přicestovat turisté vybavení potvrzením, že nejsou nakaženi koronavirem, čímž by se zároveň vyhnuli nutnosti trávit po příjezdu čas v karanténě.