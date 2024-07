Nejmenší moře na světě. Chorvatský Karinský záliv usiluje o získání statusu

Záliv, už nyní zvaný Karinské moře, leží asi 30 kilometrů východně od pobřežního letoviska Zadar. Má rozlohu pouhých šest kilometrů čtverečních, přesto je domovem chráněných mořských živočichů, jako jsou delfíni nebo mořské želvy.

Nejmenší moře na světě je v současnosti to Marmarské. Vodní plocha se rozkládá v Turecku, mezi úžinami Bospor a Dardanely, a spojuje Černé a Egejské moře.

O uvedení Karinského moře, které je pod tímto názvem vyznačené na mapách už po staletí, jako nejmenšího moře na světě chce šéf turistického sdružení Karinská riviéra Tomo Aračić požádat Guinnessovu knihu rekordů. Celosvětová autorita pro rekordy moře definuje jako „vodní plochu menší než oceán, ale stále velikou, ohraničenou pevninou a spojenou s oceánem“.

„(Karinské moře) je podle mě to nejkrásnější na světě. Pokud se nám to podaří, bude to opravdu skvělé, že se o něm bude vědět,“ uvedl místní obyvatel Danko Vivodinac.