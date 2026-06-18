Plachetnice Čechů měnila směr, odmítá vinu důstojník chorvatského katamaránu

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  16:19aktualizováno  16:19
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První důstojník chorvatského katamaránu Krilo Eclipse odmítá odpovědnost za nedělní srážku s plachetnicí českých turistů u Splitu, při níž zemřeli čtyři Češi. Při výslechu uvedl, že udělal vše pro to, aby kolizi zabránil. Podle jeho verze události měnila plachetnice opakovaně směr plavby.
Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při...

Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli čtyři Češi. (14. června 2026) | foto: Ivo Cagalj / Xinhua News / ProfimediaProfimedia.cz

Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při...
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Muže vyslechla zástupkyně splitského státního zastupitelství. Vyšetřovatelé ho podezírají, že nepřijal potřebná opatření k odvrácení srážky katamaránu s plachetnicí.

„Můj klient objasnil všechny okolnosti, které tragické události předcházely,“ uvedla jeho obhájkyně Zvjezdana Baričová. Důstojník podle ní učinil vše pro odvrácení kolize. Plachetnice s českou posádkou ale neustále měnila kurz, tvrdí muž.

Státní zastupitelství však navrhlo jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Podle obhájkyně to zdůvodňuje obavou z ovlivňování svědků a možného opakování trestné činnosti. Podle zákona hrozí prvnímu důstojníkovi za podezření ze spáchání trestného činu trest odnětí svobody na tři až 15 let.

Chorvatská média již dříve uvedla, že v době nehody nebyl kapitán katamaránu na velitelském můstku. Plachetnici zase podle dosavadních zjištění zřejmě místo najatého vedoucího plavidla řídil jiný český občan, který při nehodě zemřel.

Tragická srážka se odehrála v neděli v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Katamarán s více než 100 cestujícími a plachetnice s českou posádkou pluly směrem k ostrovu Hvar. Po střetu se plachetnice potopila do hloubky asi 50 metrů. Těla tří obětí nalezli záchranáři už v neděli, čtyři lidé byli převezeni do nemocnice. Tělo čtvrté oběti vyprostili potápěči později.

Kapitán z plachetnice byl propuštěn z nemocnice a opustil Chorvatsko, informoval ve středu web Riportal. Jeden ze zraněných českých občanů podle serveru nadále zůstává hospitalizován ve splitské nemocnici.

14. června 2026
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