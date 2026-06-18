Muže vyslechla zástupkyně splitského státního zastupitelství. Vyšetřovatelé ho podezírají, že nepřijal potřebná opatření k odvrácení srážky katamaránu s plachetnicí.
„Můj klient objasnil všechny okolnosti, které tragické události předcházely,“ uvedla jeho obhájkyně Zvjezdana Baričová. Důstojník podle ní učinil vše pro odvrácení kolize. Plachetnice s českou posádkou ale neustále měnila kurz, tvrdí muž.
Státní zastupitelství však navrhlo jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Podle obhájkyně to zdůvodňuje obavou z ovlivňování svědků a možného opakování trestné činnosti. Podle zákona hrozí prvnímu důstojníkovi za podezření ze spáchání trestného činu trest odnětí svobody na tři až 15 let.
Chorvatská média již dříve uvedla, že v době nehody nebyl kapitán katamaránu na velitelském můstku. Plachetnici zase podle dosavadních zjištění zřejmě místo najatého vedoucího plavidla řídil jiný český občan, který při nehodě zemřel.
Tragická srážka se odehrála v neděli v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Katamarán s více než 100 cestujícími a plachetnice s českou posádkou pluly směrem k ostrovu Hvar. Po střetu se plachetnice potopila do hloubky asi 50 metrů. Těla tří obětí nalezli záchranáři už v neděli, čtyři lidé byli převezeni do nemocnice. Tělo čtvrté oběti vyprostili potápěči později.
Kapitán z plachetnice byl propuštěn z nemocnice a opustil Chorvatsko, informoval ve středu web Riportal. Jeden ze zraněných českých občanů podle serveru nadále zůstává hospitalizován ve splitské nemocnici.
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14. června 2026