Požár u Omiše. Chorvaté evakuovali 300 Čechů, pomáhají i čeští policisté

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  11:05
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Rozsáhlý lesní požár se v noci rozšířil k chorvatskému přímořskému městu Omiš. Kvůli plamenům musely své domovy a další objekty opustit stovky lidí. Nejméně 19 lidí se podle místních médií zranilo, informace o případných obětech zatím nejsou. Hasiči s požárem dál bojují. Situace se ve srovnání s nocí zlepšila, uvedl šéf hasičů Slavko Tucaković. Místo v pátek navštíví premiér Andrej Plenković.

Požár se šířil kvůli silnému větru a zničil asi 900 až 1000 hektarů území, řekl v pátek ráno chorvatské televizi HRT Tucaković. Podle něj požár zničil několik domů a vozidel a zásahy byly extrémně obtížné. Nasazeno bylo na 160 hasičů.

Evakuovat se muselo okolo 1000 lidí. Šéf Červeného kříže v nedalekém Splitu Tomislav Gojo uvedl, že v zařízeních pro evakuované je více cizinců než Chorvatů.

Podle dosavadních informací bylo evakuováno přibližně 300 českých občanů, uvedlo ministerstvo zahraničí.

V pobřežním městě Omiš v Chorvatsku zuří rozsáhlý lesní požár, po rozšíření požáru bylo evakuováno nejméně 1 000 obyvatel a turistů. (13. srpna 2026)
V noci vypukl v Lokvě Rogoznici rozsáhlý požár, který se rozšířil do oblasti nad Omišem. Shořely domy a auta. Provoz na Jadranské dálnici byl narušen, obyvatelé a turisté z postižené oblasti byli evakuováni a hasiči na místě hasí požár, což jim ztěžuje silný vítr. (14. srpna 2026)
V noci vypukl v Lokvě Rogoznici rozsáhlý požár, který se rozšířil do oblasti nad Omišem. Shořely domy a auta. Provoz na Jadranské dálnici byl narušen, obyvatelé a turisté z postižené oblasti byli evakuováni a hasiči na místě hasí požár, což jim ztěžuje silný vítr. (14. srpna 2026)
V noci vypukl v Lokvě Rogoznici rozsáhlý požár, který se rozšířil do oblasti nad Omišem. Shořely domy a auta. Provoz na Jadranské dálnici byl narušen, obyvatelé a turisté z postižené oblasti byli evakuováni a hasiči na místě hasí požár, což jim ztěžuje silný vítr. (14. srpna 2026)
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Média uvádí, že během noci se zranilo 36 lidí, někteří jsou ve vážném stavu. Podle Tucakoviče jsou mezi zraněnými i čtyři Kanaďané. V některých místech lidé utíkali před požárem s pomocí nejrůznějších prostředků – například na šlapadlech, uvedl Jutarnji list.

V oblasti zasažené požárem zasahují i čeští policisté, kteří v Omiši hlídkují společně s chorvatskými kolegy. „Aktivně pomáhají s evakuací a jsou k dispozici nejen českým turistům,“ uvedla v pátek policie na síti X. Chorvatsko patří k oblíbeným destinacím pro letní dovolenou českých turistů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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