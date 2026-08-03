„Sbíráme předměty, které lidé nechávají na plážích k rezervaci míst. Akce bude v následujících dnech pokračovat,“ napsala obec Sveti Filip i Jakov na svém oficiálním facebookovém profilu. Tímto úkolem pověřila městské strážníky.
Podobně postupují i úřady v turistickém letovisku Crikvenica. „Akci provádí plážová hlídka a zaměstnanci městské služby. V rámci ní se odstraňují lehátka, slunečníky, židle, ručníky a další předměty, které byly ponechány bez dozoru na pláži za účelem předběžného rezervování místa,“ uvedl tamní portál Crikva.hr.
Město v této souvislosti připomnělo, že pláže jsou veřejným statkem určeným pro všechny občany a návštěvníky a že nikdo nemá právo trvale nebo dočasně rezervovat část pláže zanecháním osobních věcí bez své přítomnosti.
Odklízení osobních věcí určených k rezervaci proběhlo i ve městě Supetar na ostrově Brač. Tam město nejprve varovalo majitele odložených věcí. „Město zdůrazňuje, že cílem takových aktivit není trest, ale prevence, zvyšování povědomí a nastolení pořádku prostřednictvím vzájemného respektu a dodržování zákonných předpisů,“ napsal server Dalmacija News.
Půjčovna v Tučepi vs. německý turista
Chorvatská média v nedávných dnech oběhl příběh německého turisty, který popsal problém s komerčními půjčovnami lehátek na pláži Kamena ve městě Tučepi. „Ačkoli na pláž dorazíme velmi brzy, jsme pravidelně nuceni se usadit na místech vystavených přímému slunečnímu záření nebo na površích, které poskytují stín jen částečně a krátce,“ popsal serveru Index turista.
Místa ve stínu totiž zabrala půjčovna lehátek. „Prakticky už není možné najít volné místo v přirozeném stínu. Pro mnoho hostů je jedinou zbývající možností platit si za pronájem lehátek nebo se ubytovávat na částech pláže, které jsou ráno a přes den vystaveny přímému slunečnímu záření,“ dodal s tím, že i když je brzy ráno pláž téměř prázdná, místa jsou zabraná.
Server Morski v souvislosti s tímto případem připomněl, že i pro pláže v Tučepi platí stejný zákon o rovném přístupu k moři. Poslankyně Marija Lugaričová podle portálu podala interpelaci ministru pro námořní záležitosti Olegu Butkovičovi. Městu totiž chybí pobřežní strážník, kterého má ze zákona mít.
Místní úředník pro dodržování obecních vyhlášek Leon Šarič podle webu uvedl, že stížnosti hostů byly předány starostovi. „Budeme usilovat o odebrání koncese těm drzým provozovatelům půjčoven lehátek,“ sdělil.