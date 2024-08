Mladí Chorvati zase půjdou na vojnu. Potrvá dva měsíce, oznámil ministr

„Zvýšili jsme platy vojáků, poddůstojníků a důstojníků, ale také jejich hmotné zabezpečení. Modernizace a vybavení ozbrojených sil postupují podle plánu a v souladu s tím, co jsme dohodli s našimi spojenci a vedením NATO,“ řekl ministr Anušić a ujistil, že na obraně se šetřit nebude.

Agentura AP znovuzavedení branné povinnosti spojila s rostoucím napětím v Evropě po ruském útoku na Ukrajinu. Připomněla ale také závody ve zbrojení na Balkáně, který v 90. letech minulého století zažil krvavou válku po rozpadu Jugoslávie.

I jiné země v Evropě v reakci na rostoucí napětí zvažují obnovení povinné služby v ozbrojených silách.

Lotyšsko obnovilo povinnou službu v armádě loni. Podle Rigy se tak stalo proto, aby odstrašilo Rusko od invaze do Evropy. V malé pobaltské zemi, která je členem Aliance, se vyžaduje, aby roční službu ve vojsku absolvovali všichni muži s lotyšským občanstvím ve věku od 18 do 27 let.

Obnovení vojenské služby zvažuje i Srbsko, tedy hlavní regionální rival Chorvatska.