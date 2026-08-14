Policie dnes v oblasti nalezla tělo mladé ženy a záchranáři pátrají po 34leté občance Bosny a Hercegoviny. Požár si vyžádal také desítky zraněných, sedm lidí je v ohrožení života.
Chorvatští hasiči zasahují proti požáru od páteční noci, z místa muselo podle místních úřadů utéct přes 2000 lidí. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő odpoledne sdělil, že kvůli požáru bylo evakuováno přibližně 300 českých občanů.
„Byli jsme odpoledne v evakuačních centrech ve Splitu i v Omiši. Ve Splitu už v podstatě není nikdo, v Omiši bylo asi 40 lidí, z toho pět Čechů,“ uvedl konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami. „Mluvil jsem se šéfem civilní ochrany, podle kterého je požár pod kontrolou,“ podotkl Šantrůček.
Chorvatské úřady vyčlenily náhradní ubytovací kapacity pro turisty, kteří se nemohou vrátit do svého původního ubytování. „Pomáhali jsme dvěma českým občanům dostat se na seznam, aby této možnosti mohli využít,“ řekl Šantrůček.
Konzulární tým zůstává na místě, aby byl českým turistům k dispozici. „Můžeme pomoci například zajistit náhradní doklady,“ dodal konzul.
České ministerstvo zahraničí ve zprávě pro Čechy v Chorvatsku doporučilo nadále zvýšenou opatrnost, nepřibližovat se k místu požáru a nevystavovat se zbytečně riziku. „Současně je třeba sledovat aktuální informace o situaci (sledovat místní sdělovací prostředky, případně web chorvatského hasičského sboru) a respektovat pokyny záchranných složek,“ uvedlo ministerstvo.
Česká diplomacie zároveň upozornila na uzavírky pozemních komunikací právě v důsledku požárů. Nadále zůstává uzavřená silnice DC8 (Jadranská magistrála) a rovněž obchvat Omiše (silnice DC553). Využít lze objízdné trasy, které jsou v místě vyznačeny. Dopravní situaci a uzavírky lze sledovat na webu Chorvatského autoklubu HAK.
Požár se šířil kvůli silnému větru a zničil asi 900 až 1000 hektarů území, řekl dnes ráno chorvatské televizi HRT šéf hasičů Slavko Tucaković. Podle něj požár zničil několik domů a vozidel, zásahy byly extrémně obtížné. Policie dnes v oblasti nalezla tělo mladé ženy a záchranáři pátrají po 34leté občance Bosny a Hercegoviny. Požár si vyžádal také desítky zraněných, sedm lidí je v ohrožení života.