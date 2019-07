Chorvatsko se přiblížilo euru. Nyní vstoupí do ‚čekárny‘ na společnou měnu

Záhřeb Chorvatsko do konce tohoto týdne předloží formální žádost o vstup do mechanismu směnných kurzů ERM-2, tedy do takzvané čekárny na členství v eurozóně. Oznámil to ve středu chorvatský ministr financí Zdravko Marić. Vláda podle agentury Reuters doufá, že bude moci do ERM-2 vstoupit příští rok. Země pak musí v tomto mechanismu před přijetím eura strávit minimálně dva roky.

Šéfem europarlamentu se stal italský socialista Sassoli. Druhý se 160 hlasy skončil Jan Zahradil Chorvatsko se zavázalo přijmout euro při vstupu do Evropské unie v roce 2013. Podle letošního průzkumu chorvatské centrální banky podporuje přijetí eura 52 procent Chorvatů, zatímco 40 procent je proti.

Chorvatské úřady včetně centrální banky tvrdí, že přijetí eura je pro zemi nejlepší volbou. Nejvýznamnější obchodní partneři Chorvatska už jsou členy eurozóny a zhruba 80 procent úspor v Chorvatsku je denominováno v eurech, uvedl Reuters. Jednotnou evropskou měnu v současnosti používá 19 z 28 členských zemí Evropské unie. Česká vláda loni v prosinci schválila dokument ministerstva financí a České národní banky, který doporučuje zatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny. Mezi českou veřejností podle průběžných průzkumů převažuje odmítavý prostoj k přijetí eura.