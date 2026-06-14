„Správa přístavu ve Splitu obdržela hlášení o srážce v 11:34, načež byla okamžitě informována záchranná služba Rijeka a byla zahájena akce,“ oznámilo chorvatské ministerstvo moře, dopravy a infrastruktury.
Na palubě plachetnice cestovalo osm Čechů, na katamaránu 120 cestujících. Jako první na případ upozornil Radiožurnál, podle kterého se plachetnice plující pod francouzskou vlajkou po nárazu potopila.
Radiožurnál o tom informoval vedoucí konzulárního oddělení velvyslanectví České republiky v Záhřebu Štěpán Šantrůček. „Čtyři lidé z celkového počtu osmi na jachtě byli převezeni do místní nemocnice,“ uvedl a dodal, že neví, zda jsou čtyři hospitalizovaní a jeden pohřešovaný čeští občané. „Co vím určitě, že tři zemřelí jsou čeští občané,“ řekl Šantrůček.
Informaci potvrdil i mluvčí ministerstva zahraniční Čörgő. „Dnes nás zasáhla mimořádně smutná zpráva o úmrtí nejméně tří českých občanů po srážce jachty s katamaránem v Chorvatsku,“ uvedl pro iDNES.cz. Na místě je konzul, který je v kontaktu s místními orgány a případ aktivně řeší.
„Naše myšlenky jsou také s dalšími zraněnými, kteří zůstávají v péči lékařů. Pozůstalým a blízkým obětí vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ dodal.
Podle chorvstského portálu Index.hr byli čtyři zranění převezeni do nemocnice ve Splitu. Podle nemocnice se jedná o české občany středního věku. Ačkoliv je stále ošetřují, podle prvních informací jsou všichni mimo ohrožení života.
Katamarán Krilo Eclipse, který se v neděli stal účastníkem tragické námořní nehody mezi Bračem a Šoltou, plul v době srážky po pravidelné trase směrem na Brač. Tento katamarán pojme až 440 cestujících a byl postavena v roce 2001.