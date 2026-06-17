V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který se srazil s lodí Čechů

Chorvatská policie oznámila, že byl zadržen 33letý člen posádky katamaránu pro podezření z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Podle veřejnoprávní stanice HRT jde o prvního důstojníka, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku. Prokuratura nyní rozhodne o jeho vzetí do vazby.
Zadržení jedné osoby potvrdil také místopředseda chorvatské vlády a ministr vnitra Davor Božinović.
„Na základě dosud zjištěných skutečností existuje podezření, že při plavbě katamaránu nebyla přijata všechna opatření nezbytná k zabránění srážce a v tomto ohledu byly porušeny bezpečnostní předpisy,“ řekl Božnović, aniž by potvrdil identitu či hodnost zatčeného.
Kapitán katamaránu Krilo Eclipse podle Božinoviče v době nehody v průliv Splitska vrata plavidlo zřejmě neřídil. První důstojník je osoba, která může v době nepřítomnosti kapitána převzít velení lodi.
Ministr rovněž uvedl, že nemá informace o tom, že by kapitán plachetnice, která plula pod francouzskou vlajkou s osmičlennou českou posádkou, opustil Chorvatsko.