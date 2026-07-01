Chorvatsko trápí rozsáhlé požáry. Zasáhly několik ostrovů, teď zemi čekají bouře

Největší z požárů zasáhl podle tamních médií ostrov Čiovo po vydatné bouři. „Oheň zachvátil trávu, nízké porosty a borový les na odhadované ploše 110 hektarů. Na místě požáru bylo nasazeno 150 hasičů s 39 vozidly,“ píše server chorvatské stanice HRT. S hašením pomáhaly i čtyři kanadské vrtulníky.
Situace se podle velitele hasičského sboru Splitsko-dalmatské župy Ivana Kovačeviće uklidňuje. „Hasiči hasí okraje a v závislosti na vývoji situace budeme postupně rozptylovat naše síly. Musíme však být ostražití, protože na odpoledne se také předpovídá nestabilní počasí,“ uvedl ve středu dopoledne.
Dodal, že se hasičům povedlo uchránit rodinné domy, shořely jen některé hospodářské či jiné budovy. Ostrov Čiovo v posledních dnech trápily silné bouře. Jeden z požárů vznikl úderem blesku. Hasiči rovněž v úterý zasahovali u drobného požáru na ostrově Šolta.
Problém s požáry hlásil i poloostrov Pelješac, konkrétně u měst Ston a Orebić. Podle velitele hasičů Dubrovnicko-neretvanské župy Stjepana Simoviće u Stonu požár hořel v těžko přístupném a hustě zalesněném terénu. Požár u Orebiće se kvůli větru a nepříznivému počasí rychle šířil. Požár se později podařilo zkrotit. „Naše jednotky vylezly nahoru a obklíčily oheň. Zatím se nešíří,“ řekl Simović a dodal, že jednotky preventivně zůstávají na místech.
S požárem bojují jednotky i na ostrově Mljet. „Je to les. Snažíme se dostat k požáru. Někdy ho vidíme, někdy ne, takže máme trochu problém,“ řekl Simović. Odklízení následků probíhá i na ostrově Vis. Tam hasiči bojovali s požárem na více než 350 hektarech trávy, nízké vegetace a lesa.
K požárům dochází v době, kdy Chorvatsko sužuje intenzivní vlna veder. Ve Splitu byl v úterý zaznamenán nový historický teplotní rekord, teploty v poledne dosáhly 39,4 °C. Rekordní teploty byly zaznamenány také v Zadaru a Šibeniku. Před týdnem zasáhly požáry ostrov Hvar.
Meteorologové předpovídají, že v průběhu středy a čtvrtka dojde k výrazné změně počasí, která sebou přinese ochlazení, bouřky a možné povodně a kroupy.
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21. června 2025