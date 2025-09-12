Vzkaz Ficovi a Orbánovi. Musíte skoncovat s ruskou ropou, naléhá Trumpův ministr

Evropská unie by se mohla zbavit dovozu ruského plynu a ropy rychleji, uvedl v Bruselu americký ministr energetiky Chris Wright. Pomohlo by to podle něj ukončit válku na Ukrajině. Evropská komise přišla v červnu s návrhem na postupné zastavení veškerého dovozu ruského plynu a ropy do EU do konce roku 2027. S návrhem ale nesouhlasí zejména Slovensko a Maďarsko.
Americký ministr energetiky Chris Wright a šéfka Evropského parlamentu Roberta Metsolaová v Bruselu (12. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Na akci pořádané think-tankem Center for European Policy Studies americký ministr vyzval zbývající kupce ruských fosilních paliv v EU, aby s tím přestali a místo toho nakupovali od USA. Pro Evropu by bylo lepší, kdyby své dodávky získávala od „svých přátel“, dodal.

Na dotaz bruselského serveru Politico, zda by země jako Maďarsko a Slovensko, které se postavily proti snahám Evropské komise o postupné ukončení dodávek ruského plynu, měly konečně ukončit své dohody s Kremlem, Wright odpověděl: „Rozhodně.“

Návrh, se kterým přišla komise, zakazuje dovoz zemního plynu pocházejícího z Ruska nebo vyváženého přímo či nepřímo z Ruska, jakož i poskytování služeb v terminálech LNG v Evropské unii zákazníkům z Ruska.

Navrhované nařízení bude projednáno v rámci legislativního procesu spolurozhodování, což znamená, že jeho přijetí bude záležet na Evropském parlamentu a Radě EU, která zastupuje členské státy. Přijetí v Radě bude vyžadovat kvalifikovanou většinu. Vzhledem k tomu bude možné Budapešť a Bratislavu přehlasovat.

