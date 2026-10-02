Lékaři se ve čtvrtek pozdě večer snažili zachránit Pikeové život a odstranit z jejího organismu pentobarbital, který jí byl podán, uvedli právníci. Pikeové byly ve středu při neúspěšném pokusu o popravu aplikovány dvě dávky této látky.
V soudním podání právníci Pikeové uvedli, že v důsledku špatného zavedení kanyl pentobarbital proudil do jejího těla místo do krevního oběhu. „Zdá se, že si žádný člen popravčího týmu v žádném okamžiku neuvědomil, že intravenózní kanyly nebyly správně zavedeny, že došlo k prasknutí žil a že pentobarbital se zcela nebo částečně dostával do těla paní Pikeové,“ napsali. Dodali, že místo toho, aby popravčí „tuto chybu napravili“, připravili a podali záložní sadu injekčních stříkaček s pentobarbitalem.
Pikeová v lednu 1995 spolu se svým 17letým přítelem a další spolupachatelkou vylákala 19letou Colleen Slemmerovou, spolužačku z centra odborné přípravy v Knoxville, do zalesněné oblasti. Pikeová s přítelem Slemmerovou mučili a zabili, zatímco jejich další spolužačka hlídkovala. Krutý způsob vraždy, při níž pachatelé do hrudi oběti vyryli pentagram a odnesli si kus její lebky jako suvenýr, tehdy vzbudil značný mediální rozruch.
Právníci Pikeové ve 226stránkové petici žádali guvernéra státu Tennessee, aby zmírnil její trest na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění.
V žádosti argumentovali jejím dětstvím, během něhož se stala obětí násilí, zanedbávání a sexuálního zneužívání. Pikeová byla znásilněna, když jí bylo 11 a 17 let, uvedli právníci. Rovněž zdůraznili její diagnózy bipolární a posttraumatické stresové poruchy. Guvernér Bill Lee žádost v pondělí zamítl.
Soudci federálního odvolacího soudu ve středu popravu dočasně zablokovali, přičemž uvedli, že chtějí prověřit, zda tvrzení Pikeové o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla náležitě zohledněna předtím, než byla odsouzena k smrti. Téhož dne ale rozhodnutí odvolacího soudu zvrátil nejvyšší soud.