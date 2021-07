Chtějí očkované odměňovat a na neočkované vytvářet tlak, popisuje expert situaci na Slovensku

BRATISLAVA/PRAHA V posledních dnech vzbuzují rozruch nová protikoronavirová opatření na Slovensku. Server Lidovky.cz proto vyzpovídal experta na slovenskou politickou scénu Grigorije Mesežnikova.

Lidovky.cz: Podle ministra vnitra Romana Mikulece hodlá Slovensko znovuotevírat menší hraniční přechody, které nedávno zavřelo kvůli covidu-19. Proč tak rychlé změny?

Možná politici trošku podcenili situaci. Malý pohraniční styk se týká velkého počtu lidí, a nejen mezi Českou republikou a Slovenskem, ale i mezi Slovenskem a Maďarskem. To byl pro pendlery problém. Na druhou stranu je třeba myslet na to, že hraniční přechody zřejmě nebudou otevřené úplně. Myslím, že na velkých i malých přechodech bude brzy zavedený stejný režim.

Lidovky.cz: Od pátku má Slovensko až na výjimky vyžadovat při vstupu do země karanténu u neočkovaných lidí. Proč podle vás Slováci přistupují k takovému kroku?

Když se podíváme na statistické údaje, Slovensko oproti očekáváním zaostává v proočkovanosti. Vakcín je sice dostatek, ale procento očkovaných je poměrně nízké na formování kolektivní imunity. Odborná část politické scény je proto pro zvýšení, tudíž se pro očkované vytváří takový režim, který je bude odměňovat a na neočkované naopak vytvářet tlak.

Lidovky.cz: Považujete tedy současná opatření na hranicích za vzkaz neočkovaným Slovákům, aby nejezdili do zahraničí, protože pak pro ně bude komplikovanější návrat? Nebo je hlavním cílem právě donutit lidi nechat se očkovat?

Já si nemyslím, že by vláda chtěla omezit výjezdy do zahraničí, spíše jde opravdu o to, aby se lidé očkovali a poté mohli v klidu vyjet. Je to takový tlak na ty, kteří se nechtějí očkovat, protože buď podlehli toxické propagandě odpůrců vakcín, nebo si myslí, že očkování není potřebné. Vláda jim ukazuje, že pokud nebudou očkování, bude to mít následky. Musím říct, že je politováníhodné, že očkování proti nebezpečné chorobě vyvolává odpor a nedůvěru. Dřív lidé s očkováním problém neměli.

Grigorij Mesežnikov Slovenský politický analytik a od roku 1999 prezident bratislavského Inšitútu pre verejné otázky, jehož je také spoluzakladatelem.

Zabývá se především vývojem politických stran a politickou transformací postkomunistických zemí.

Lidovky.cz: Komplikovanější bude i situace turisty z ciziny mířící na Slovensko. Jak se slovenská vláda staví k turismu v době koronavirové?

Toto téma je spíše na pozadí, turismus není hlavní součástí diskuse. Mnohem víc se diskutuje spíše o občanech Slovenska a již zmiňovaném zlepšení stavu proočkovanosti.

Lidovky.cz: Jak současnou situaci ohledně koronavirových opatření vnímá slovenská společnost?

Na poslední opatření jsem průzkumy neviděl, ale můžu říct, že v první vlně se většina lidí ztotožnila s omezeními a testováním, postupně se to však snižovalo. Nevidím tu ale žádné velké pohyby proti. Máme tu akorát jednu skupinu lidí, kterou živí opoziční strany přes Petera Pellegriniho až po Kotlebovce. Je to paradox, že lidé, kteří mají problém s demokracií, bojují za občanská práva. Z jejich pohledu však občanské právo znamená právo beztrestně nakazit celou společnost. Oni jsou ale v menšině, nevyvolávají velké sociální napětí.

Lidovky.cz: Jak velkým tématem je covid-19 pro politické špičky?

Téma to určitě je, politická scéna je rozdělená. Hlavní dělící čára je mezi vládní koalicí a opozicí. Řekl bych, že opozice je v tomto velmi neurvalá. Kritizují vládu za všechno, je to až komické. Z Fica už je pomalu extrémista, Pellegrini kritizuje vládu také, stejně tak samozřejmě Kotlebovci. Ve vládní koalici nikdo otevřeně neodmítá vakcinaci. Zajímavé ale je, že třeba Matovič se nechal zaregistrovat na očkování Sputnikem, který nechal dovézt, ale stále to odkládá.

Lidovky.cz: Zmínil jste postavu expremiéra Roberta Fica. Právě on a jeho strana nyní sbírá podpisy pod návrh, aby ústavní soud přezkoumal vyhlášku hlavního hygienika týkající se posledních opatření. Jak moc má podle vás reálnou šanci na úspěch?

Však víte, jak na tom je, každý den se objevují výpovědi lidí obviněných ze spáchání trestných činů, kde on se objevuje v podstatě jako jejich patron. Využívá jakoukoliv příležitost, aby mohl následně využívat situace jako potvrzení, že jde o politickou represi. Myslím, že nebude mít v nejbližších dnech čas na jiná vystoupení než ta, která se budou týkat trestně-právních kauz, kde se vyskytuje jeho jméno.