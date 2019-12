Hrdina s rohem. Teroristu jsem držel, aby už nikoho neohrozil, řekl civilista, který zasahoval na londýnském mostě

Londýn Jedním z mužů, kteří na mostě London Bridge v britské metropoli koncem listopadu zpacifikovali teroristu se dvěma noži, byl Darryn Frost. Video, na kterém konfrontuje osmadvacetiletého Usmana Khana vyzbrojen klem narvala, lidé hojně sdíleli na sociálních sítích. Frost svou identitu však odhalil až nyní a poprvé veřejně promluvil.

Při útoku bylo pobodáno pět lidí, dva z nich zemřeli, uvedla policie. Britský premiér Boris Johnson a také londýnský starosta Sadiq Khan poděkovali policii za rychlý zásah a ocenili i kolemjdoucí civilisty, kteří se teroristovi postavili.

Jedním z nich byl právě Frost, který pracuje v komunikačním oddělení britského ministerstva spravedlnosti. Nyní pro server BBC popsal, jak ho vůbec napadlo sundat ze stěny nedaleké restaurace roh kytovce a využít ho jako zbraň. Na záběrech z útoku je vidět, jak Frost útočníka drží na zemi do chvíle, než ho odtáhne jeden ze zasahujících policistů.

Potyčka s teroristou se strhla u historické budovy Fishmonger’s Hall, v níž se konala konference určená pro bývalé vězně, kterou zaštiťovala Cambridgeská univerzita. Právě té se účastnil kromě bývalých vězňů (včetně Khana) a studentů i osmatřicetiletý Frost.

„Když jsme zjistili, co se děje, někteří z nás vyběhli na místo útoku. Vzal jsem si s sebou i ten roh narvala, který visel na stěně jako dekorace, abych mohl bránit sebe i ostatní,“ uvedl podle BBC Frost. „Byl tam i jiný muž, který byl vyzbrojený dřevěnou židlí a společně jsme se mu (Khanovi) postavili,“ dodal.

„Měl v každé ruce jeden nůž a když mě uviděl, jak na něj mířím tím rohem, začal na mě křičet,“ popisoval Frost. „Otočil se na nás a začal vyhrožovat, že má na těle výbušniny. V tu chvíli na něj ten druhý muž hodil svou židli a útočník se na něj rozběhl.“

Frost uvedl, že roh, který měl u sebe, předal v tu chvíli neozbrojenému muži, který po útočníkovi hodil židli a sám se vrátil zpět do budovy, aby našel další. Když se vrátil, první roh našel rozbitý na zemi.



„Spolu s dalšími lidmi jsme se vydali útočníka pronásledovat zpátky na most. Na ostatní lidi jsme volali, že tam není bezpečno a po chvíli se nám povedlo dostat ho (Khana) na zem,“ vysvětlil Frost. „Pak už jsem se jen snažil sebrat mu nože, nebo mu aspoň zabránit v tom, aby s nimi někoho ohrožoval. Držel jsem ho za zápěstí, aby nemohl odpálit to zařízení, které na sobě měl. Po chvíli mě odtáhl policista,“ popsal. To bylo jen několik vteřin předtím, než Khana policie zastřelila.



Během pozdějšího vyšetřování se ukázalo, že pás výbušnin, který na svém těle Khan nesl, byl falešný. Frost a další jsou však mnohými označováni za „hrdiny všedního dne“.

Dalšími statečnými byli i dva turističtí průvodci Thomas Gray a Stevie Hurst, kteří zrovna mířili k jednomu londýnskému hotelu, aby vyzvedli další klienty. Když viděli zápasící skupinu, vyskočili z auta a po zhodnocení situace se i oni zapojili do potyčky. Jeden z nich kopl útočníka do hlavy, zatímco druhý stoupl Khanovi na jednu z rukou, ve které držel útočník asi dvaceticentimetrový nůž. Druhý nůž měl prý Khan přidělaný k ruce lepicí páskou.

Následně se do potyčky zapojil muž, který byl později označen za britského dopravního policistu v civilu. Poté, co muž v obleku přeběhl silnici a přeskočil středový plot, aby se na místo dostal, chytil kuchyňský nůž a běžel s ním pryč od skupiny.

Mezitím na místě útoku pomáhal i další muž, který se měl účastnit konference. Odsouzený vrah James Ford byl ve stejný den, kdy došlo k útoku, propuštěn z vězení a podle svědků pomáhal na místě zachraňovat ženu, která posléze svým zraněním podlehla. Ford byl v roce 2004 odsouzen na doživotí za brutální vraždu jednadvacetileté mentálně postižené dívky, odseděl si 15 let.

„Budu navždy vděčný všem, kteří přišli na pomoc a zároveň bych chtěl poděkovat i záchranným složkám,“ řekl pro BBC Frost. „Nejen těm, kteří pomáhali v boji s útočníkem, ale také těm, kteří se starali o zraněné a spoléhali na nás, že je ochráníme.“